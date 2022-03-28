https://sputnik-georgia.ru/20220328/premer-sravnil-tseny-na-toplivo-v-gruzii-i-drugikh-stranakh-265555308.html

Премьер сравнил цены на топливо в Грузии и других странах

Премьер сравнил цены на топливо в Грузии и других странах

Премьер призвал население не поддаваться на провокации политиков, которые, по его словам, вводят граждан в заблуждение 28.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-28T15:33+0400

2022-03-28T15:33+0400

2022-03-28T15:33+0400

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ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о том, что цена на топливо в Грузии ниже, чем в большинстве стран мира, и это при том, что страна не добывает и не производит ни нефть, ни газ.Накануне в нескольких крупных городах Грузии прошли акции против повышения цен на топливо. За последний месяц, к примеру, бензин 92 подорожал почти на 12%. По словам организаторов акции, цены вырастут еще больше, но снизив акциз, можно снизить цены на топливо.При этом премьер отметил, что в Европе Грузия находится на втором или третьем месте после Азербайджана по дешевизне газа."В Европе три недели назад 1 тысяча кубометров газа стоила 3,9 тысячи долларов, у нас это около 120 долларов за 1 тысячу кубометров, которые платят граждане. Очень большая разница, коммунальные платежи увеличены в десять раз по всей Европе, и очень сложная ситуация", – сказал Гарибашвили.Премьер также подчеркнул, что Грузия полностью зависит от импорта топлива. Комментируя воскресные акции протеста, премьер призвал население не поддаваться на провокации политиков, которые, по его словам, вводят граждан в заблуждение."Прошу всех проявить больше ответственности в этой ситуации, в такой кризисной ситуации не вводить граждан в заблуждение... Я хочу, чтобы все мы это понимали, особенно политики, которые выступают и говорят ложь нашим гражданам", – подчеркнул Гарибашвили.Жители крупных городов Грузии выступили против цен на топливо>>По словам премьера, за воскресными акциями стояла самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение".Цены на топливо в Грузии начали расти с осени прошлого года, однако резкие скачки зафиксированы в феврале-марте текущего. В частности, бензин 92 за месяц подорожал почти на 12%, его стоимость за литр составила около 3,8 лари (1,2 доллара), а стоимость литра бензина 95 достигла исторического максимума – 4 лари (около 1,24 доллара).Основным фактором роста цен называется обстановка на международном рынке и обменный курс.

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грузия, новости, экономика, азербайджан, европа, цены на топливо