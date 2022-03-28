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Премьер сравнил цены на топливо в Грузии и других странах
Премьер сравнил цены на топливо в Грузии и других странах
Премьер призвал население не поддаваться на провокации политиков, которые, по его словам, вводят граждан в заблуждение 28.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-28T15:33+0400
2022-03-28T15:33+0400
2022-03-28T15:33+0400
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ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о том, что цена на топливо в Грузии ниже, чем в большинстве стран мира, и это при том, что страна не добывает и не производит ни нефть, ни газ.Накануне в нескольких крупных городах Грузии прошли акции против повышения цен на топливо. За последний месяц, к примеру, бензин 92 подорожал почти на 12%. По словам организаторов акции, цены вырастут еще больше, но снизив акциз, можно снизить цены на топливо.При этом премьер отметил, что в Европе Грузия находится на втором или третьем месте после Азербайджана по дешевизне газа."В Европе три недели назад 1 тысяча кубометров газа стоила 3,9 тысячи долларов, у нас это около 120 долларов за 1 тысячу кубометров, которые платят граждане. Очень большая разница, коммунальные платежи увеличены в десять раз по всей Европе, и очень сложная ситуация", – сказал Гарибашвили.Премьер также подчеркнул, что Грузия полностью зависит от импорта топлива. Комментируя воскресные акции протеста, премьер призвал население не поддаваться на провокации политиков, которые, по его словам, вводят граждан в заблуждение."Прошу всех проявить больше ответственности в этой ситуации, в такой кризисной ситуации не вводить граждан в заблуждение... Я хочу, чтобы все мы это понимали, особенно политики, которые выступают и говорят ложь нашим гражданам", – подчеркнул Гарибашвили.Жители крупных городов Грузии выступили против цен на топливо>>По словам премьера, за воскресными акциями стояла самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение".Цены на топливо в Грузии начали расти с осени прошлого года, однако резкие скачки зафиксированы в феврале-марте текущего. В частности, бензин 92 за месяц подорожал почти на 12%, его стоимость за литр составила около 3,8 лари (1,2 доллара), а стоимость литра бензина 95 достигла исторического максимума – 4 лари (около 1,24 доллара).Основным фактором роста цен называется обстановка на международном рынке и обменный курс.
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грузия, новости, экономика, азербайджан, европа, цены на топливо
Премьер сравнил цены на топливо в Грузии и других странах
Премьер призвал население не поддаваться на провокации политиков, которые, по его словам, вводят граждан в заблуждение
ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о том, что цена на топливо в Грузии ниже, чем в большинстве стран мира, и это при том, что страна не добывает и не производит ни нефть, ни газ.
Накануне в нескольких крупных городах Грузии прошли акции против повышения цен на топливо. За последний месяц, к примеру, бензин 92 подорожал почти на 12%. По словам организаторов акции, цены вырастут еще больше, но снизив акциз, можно снизить цены на топливо.
"Хочу напомнить нашим дорогим гражданам, населению, что, по данным на 21 марта, Грузия занимала 71 место среди 170 стран мира по дешевизне цены на один литр бензина. В 99 странах топливо, бензин, дороже, чем в Грузии", – сказал Гарибашвили.
При этом премьер отметил, что в Европе Грузия находится на втором или третьем месте после Азербайджана по дешевизне газа.
"В Европе три недели назад 1 тысяча кубометров газа стоила 3,9 тысячи долларов, у нас это около 120 долларов за 1 тысячу кубометров, которые платят граждане. Очень большая разница, коммунальные платежи увеличены в десять раз по всей Европе, и очень сложная ситуация", – сказал Гарибашвили.
Премьер также подчеркнул, что Грузия полностью зависит от импорта топлива.
"Я хочу всем напомнить, что мы не производим ни газ, и не производим и не добываем нефть", – заявил Гарибашвили.
Комментируя воскресные акции протеста, премьер призвал население не поддаваться на провокации политиков, которые, по его словам, вводят граждан в заблуждение.
"Прошу всех проявить больше ответственности в этой ситуации, в такой кризисной ситуации не вводить граждан в заблуждение... Я хочу, чтобы все мы это понимали, особенно политики, которые выступают и говорят ложь нашим гражданам", – подчеркнул Гарибашвили.
По словам премьера, за воскресными акциями стояла самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение".
Цены на топливо в Грузии начали расти с осени прошлого года, однако резкие скачки зафиксированы в феврале-марте текущего. В частности, бензин 92 за месяц подорожал почти на 12%, его стоимость за литр составила около 3,8 лари (1,2 доллара), а стоимость литра бензина 95 достигла исторического максимума – 4 лари (около 1,24 доллара).
Основным фактором роста цен называется обстановка на международном рынке и обменный курс.