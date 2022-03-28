https://sputnik-georgia.ru/20220328/rossiya-vvedet-ogranicheniya-na-vezd-grazhdan-nedruzhestvennykh-stran-265564241.html

Россия введет ограничения на въезд граждан "недружественных стран"

Россия введет ограничения на въезд граждан "недружественных стран"

США и их союзники прямым текстом объявили России тотальную гибридную войну, заявил Лавров 28.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-28T19:13+0400

2022-03-28T19:13+0400

2022-03-28T19:36+0400

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ТБИЛИСИ, 28 мар - Sputnik. Ограничения на въезд граждан "недружественных стран" планируется ввести в России, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров на заседании комиссии генсовета "Единой России" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.Российские власти в начале марта утвердили перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия. В этот перечень вошли Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар, государства – члены Европейского союза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария, Япония.По словам Лаврова, решение будет оформлено в виде президентского указа, проект которого сейчас подготавливается.Лавров подчеркнул, что США и их союзники прямым текстом объявили России тотальную гибридную войну. Цель этого противостояния Запад не скрывает: "разрушить российскую экономику, подорвать внутриполитическую стабильность и в конечном итоге существенно ослабить Россию, задвинуть нас на обочину международной жизни".Западные страны дошли до прямого государственного бандитизма, конфискации частной собственности и отказа от обязательств в финансово-экономической сфере, отметил глава МИД России.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.

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в мире, россия, новости, политика, мид россии, сергей лавров