https://sputnik-georgia.ru/20220328/sokratitsya-li-v-gruzii-aktsiz-i-nds-na-toplivo-265550978.html

Сократится ли в Грузии акциз и НДС на топливо?

Сократится ли в Грузии акциз и НДС на топливо?

Министр подчеркнул, что цены на топливо в Грузии напрямую зависят от цен на мировых рынках 28.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-28T13:31+0400

2022-03-28T13:31+0400

2022-03-28T13:46+0400

экономика

грузия

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хуцишвили

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ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили заявил, что пока не удастся понизить акциз и НДС на топливо, так как госбюджет на 2022 год уже запланирован. Ранее депутат от партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе потребовал от властей отмены акциза на топливо. По его словам, если чиновники не будут получать премии, а власти в целом откажутся от роскоши, эти сэкономленные деньги восполнят недочет бюджета от отмены акциза. При этом он отметил, что результаты торгов на топливо на международных биржах за последние недели не позволяют разработать долгосрочную стратегию. "Цена на топливо, естественно, зависит от цен исходя из торгов на международных биржах. На сегодняшний день на лицо ситуация, когда цена на топливо, особенно за последние две недели, выросла примерно на 15-20%", – сказал Хуцишвили.Министр подчеркнул, что цены на топливо в Грузии напрямую зависят от цен на мировых рынках. "Грузия не является страной-производителем топлива, и, соответственно, полностью зависит от импорта. Это, естественно, отразилось на стоимости топлива", – заявил Хуцишвили.Цены на топливо в Грузии начали расти с осени прошлого года, однако резкие скачки зафиксированы в феврале-марте текущего. В частности, бензин 92 за месяц вырос почти на 12%, его стоимость за литр достигает более 1,7 доллара, а стоимость литра бензина 95 достигла исторического минимума – почти 4 лари (1,25 доллара).Накануне в крупных городах Грузии прошли акции протеста с требованием понижения цен на топливо. В Тбилиси митингующие перекрыли площадь Героев, где находится главная транспортная развязка в центре столицы. За хулиганство и неподчинение требованиям полиции были задержаны 20 человек.

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экономика, грузия, новости, хуцишвили