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Точный прогноз погоды в Тбилиси с 28 марта до 3 апреля

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 28 марта до 3 апреля

На этой неделе погода в грузинской столице будет переменчивой 28.03.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. На этой неделе синоптики прогнозируют в Тбилиси местами облачную, а местами ясную и солнечную погоду.В понедельник, 28 марта, в столице ожидается преимущественно облачная погода. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 2 градуса. А днем столбик термометра поднимется максимум до 8 градусов тепла.Скорость ветра достигнет 10-15 – 17-22 м/с.Закат в Тбилиси будет в 19:21.Во вторник, 29 марта, в Тбилиси погода будет солнечной и ясной. Восход солнца будет в 06:49. Минимальная температура воздуха ночью составит 0 градусов. А днем столбик термометра поднимется до 11 градусов тепла.Скорость ветра достигнет 8-13 м/с.Закат в Тбилиси будет в 19:22.В среду, 30 марта, в Тбилиси погода будет облачной. Восход солнца будет в 06:48.Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 4 градусf. А днем столбик термометра поднимется максимум до 17 градусов тепла.Скорость ветра 10-15 – 17-22 м/с.Закат в Тбилиси будет в 19:23.В четверг, 31 марта, в столице Грузии ожидается ясная и солнечная погода. Восход солнца будет в 06:46.Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке 7 градусов. А днем поднимется максимум 18 градусов тепла.Скорость ветра будет 8-13 м/с.Закат в Тбилиси будет в 19:16.В пятницу, 1 апреля, в Тбилиси ожидается преимущественно ясная погода. Восход солнца будет в 06:44. Минимальная температура воздуха ночью будет до 8 градусов. А днем – максимум 19 градусов тепла.Скорость ветра 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 19:25.В субботу, 2 апреля, в Тбилиси погода также будет солнечной и ясной. Восход солнца будет в 06:43. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 10 градусов. А днем температура поднимется максимум до 21 градуса тепла.Скорость ветра 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 19:26.В воскресенье, 3 апреля, в столице Грузии ожидается частично облачная погода. Восход солнца будет в 06:41.Минимальная температура воздуха ночью составит 11 градусов. А днем поднимется максимум до 25 градусов тепла.Скорость ветра будет 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 19:27.

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