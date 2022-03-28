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Ураганный ветер повалил огромные деревья в центре Тбилиси - видео
Ураганный ветер повалил огромные деревья в центре Тбилиси - видео
Большие деревья в результате ураганного ветра обрушились на проезжую часть дороги и автомобили в самом центре Тбилиси в районе Ваке, у здания первого корпуса... 28.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-28T21:49+0400
2022-03-28T21:49+0400
2022-03-28T21:49+0400
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Поваленные деревья повредили несколько автомобилей на подъеме Варазисхеви у здания первого корпуса ТГУ, несколько полос проезжей части дороги оказались заблокированы. Очевидец смог снять видео с места ЧП - смотрите кадры случившегося. На место обрушения деревьев оперативно прибыли представители патрульной полиции, спасатели и сотрудники коммунальных служб, которые приступили к разбору завалов и расчистке территории.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ ВИДЕОНОВОСТЕЙ SPUTNIK ГРУЗИЯ!
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Ураганный ветер повалил огромные деревья в центре столицы Грузии - видео
Ураганный ветер повалил огромные деревья в центре столицы Грузии - видео
2022-03-28T21:49+0400
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, происшествия, стихийное бедствие, тбилиси, видео
Ураганный ветер повалил огромные деревья в центре Тбилиси - видео
Большие деревья в результате ураганного ветра обрушились на проезжую часть дороги и автомобили в самом центре Тбилиси в районе Ваке, у здания первого корпуса Тбилисского государственного университета
Поваленные деревья повредили несколько автомобилей на подъеме Варазисхеви у здания первого корпуса ТГУ, несколько полос проезжей части дороги оказались заблокированы. Очевидец смог снять видео с места ЧП - смотрите кадры случившегося.
На место обрушения деревьев оперативно прибыли представители патрульной полиции, спасатели и сотрудники коммунальных служб, которые приступили к разбору завалов и расчистке территории.