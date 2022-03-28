https://sputnik-georgia.ru/20220328/uragannyy-veter-povalil-ogromnye-derevya-v-tsentre-tbilisi---video-265567876.html

Ураганный ветер повалил огромные деревья в центре Тбилиси - видео

Ураганный ветер повалил огромные деревья в центре Тбилиси - видео

Большие деревья в результате ураганного ветра обрушились на проезжую часть дороги и автомобили в самом центре Тбилиси в районе Ваке, у здания первого корпуса... 28.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-28T21:49+0400

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Поваленные деревья повредили несколько автомобилей на подъеме Варазисхеви у здания первого корпуса ТГУ, несколько полос проезжей части дороги оказались заблокированы. Очевидец смог снять видео с места ЧП - смотрите кадры случившегося. На место обрушения деревьев оперативно прибыли представители патрульной полиции, спасатели и сотрудники коммунальных служб, которые приступили к разбору завалов и расчистке территории.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ ВИДЕОНОВОСТЕЙ SPUTNIK ГРУЗИЯ!

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Ураганный ветер повалил огромные деревья в центре столицы Грузии - видео Ураганный ветер повалил огромные деревья в центре столицы Грузии - видео 2022-03-28T21:49+0400 true PT0M30S

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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