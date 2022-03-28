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В Грузии отменили маски на улицах и почти все ковид-ограничения – видео
В Грузии отменили маски на улицах и почти все ковид-ограничения – видео
С понедельника в Грузии отменяется требование обязательного ношения масок в открытых пространствах. Смотрите подробности в видео Sputnik Грузия 28.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-28T15:51+0400
2022-03-28T15:51+0400
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Из всех ковид-ограничений, которые были введены в Грузии с начала пандемии, в силе остается только ношение масок в помещениях и в общественном транспорте. Правило обязательного ношения масок на улице было введено в ноябре 2020 года и временно отменялось лишь в августе 2021. Но теперь, с 28 марта 2022, оно упразднено. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ ВИДЕОНОВОСТЕЙ SPUTNIK ГРУЗИЯ!Количество случаев заражения коронавирусом в сутки сейчас не превышает тысячи и продолжает сокращаться.
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В Грузии отменили маски на улицах и почти все ковид-ограничения - видео
С сегодняшнего дня в Грузии отменяется требование обязательного ношения масок в открытых пространствах. Смотрите подробности в видео Sputnik Грузия.
2022-03-28T15:51+0400
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видео, мультимедиа, ограничения из-за коронавируса, вакцинация от коронавируса, грузия, общество, видео-новости из грузии, видео
В Грузии отменили маски на улицах и почти все ковид-ограничения – видео
15:51 28.03.2022 (обновлено: 15:52 28.03.2022)
С понедельника в Грузии отменяется требование обязательного ношения масок в открытых пространствах. Смотрите подробности в видео Sputnik Грузия
Из всех ковид-ограничений, которые были введены в Грузии с начала пандемии, в силе остается только ношение масок в помещениях и в общественном транспорте. Правило обязательного ношения масок на улице было введено в ноябре 2020 года и временно отменялось лишь в августе 2021. Но теперь, с 28 марта 2022, оно упразднено.
Количество случаев заражения коронавирусом в сутки сейчас не превышает тысячи и продолжает сокращаться.