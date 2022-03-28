https://sputnik-georgia.ru/20220328/v-gruzii-otmenili-maski-na-ulitsakh-i-pochti-vse-kovid-ogranicheniya---video-265556078.html

В Грузии отменили маски на улицах и почти все ковид-ограничения – видео

В Грузии отменили маски на улицах и почти все ковид-ограничения – видео

С понедельника в Грузии отменяется требование обязательного ношения масок в открытых пространствах. Смотрите подробности в видео Sputnik Грузия 28.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-28T15:51+0400

2022-03-28T15:51+0400

2022-03-28T15:52+0400

видео

мультимедиа

ограничения из-за коронавируса

вакцинация от коронавируса

грузия

общество

видео-новости из грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/1c/265553999_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fd06dc6b79aea99727ac82f038c6db84.jpg

Из всех ковид-ограничений, которые были введены в Грузии с начала пандемии, в силе остается только ношение масок в помещениях и в общественном транспорте. Правило обязательного ношения масок на улице было введено в ноябре 2020 года и временно отменялось лишь в августе 2021. Но теперь, с 28 марта 2022, оно упразднено. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ ВИДЕОНОВОСТЕЙ SPUTNIK ГРУЗИЯ!Количество случаев заражения коронавирусом в сутки сейчас не превышает тысячи и продолжает сокращаться.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

В Грузии отменили маски на улицах и почти все ковид-ограничения - видео С сегодняшнего дня в Грузии отменяется требование обязательного ношения масок в открытых пространствах. Смотрите подробности в видео Sputnik Грузия. 2022-03-28T15:51+0400 true PT1M18S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, ограничения из-за коронавируса, вакцинация от коронавируса, грузия, общество, видео-новости из грузии, видео