https://sputnik-georgia.ru/20220328/v-gruzii-otmenyaetsya-noshenie-masok-na-ulitse-265537186.html

В Грузии отменяется ношение масок на улице

В Грузии отменяется ношение масок на улице

Ношение масок все еще обязательно в закрытых пространствах, в том числе в общественном транспорте 28.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-28T07:01+0400

2022-03-28T07:01+0400

2022-03-28T07:01+0400

шестая волна

грузия

новости

общество

коронавирус covid-19

ограничения из-за коронавируса

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ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. С понедельника, 28 марта, в Грузии отменяется масочный режим на улицах.Власти Грузии приняли решение упразднить действующие ограничения на заседании Координационного совета на прошлой неделе в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в стране.С 28 марта также упраздняется:При этом ношение масок все еще обязательно в закрытых пространствах, в том числе в общественном транспорте.Кроме того, правительство в апреле продолжит поощрительную денежную программу для невакцинированных граждан, которые решат привиться против коронавируса.Единовременная надбавка в размере 200 лари будет автоматически выдана всем гражданам в возрасте старше 50 лет, которые сделают прививку от коронавируса. Кроме того, надбавку в размере 100 лари получат лица старше 50 лет, которые решат сделать "бустерную дозу".С середины февраля эпидемиологическая обстановка в Грузии начала резко улучшаться. В последние дни суточный прирост инфицированных коронавирусом в среднем не превышает 650 случаев, тогда как на пике шестой волны коронавируса, 31 января, их было более 26 тысяч.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, общество, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса