https://sputnik-georgia.ru/20220328/v-gruzii-otmenyaetsya-noshenie-masok-na-ulitse-265537186.html
В Грузии отменяется ношение масок на улице
В Грузии отменяется ношение масок на улице
Ношение масок все еще обязательно в закрытых пространствах, в том числе в общественном транспорте 28.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-28T07:01+0400
2022-03-28T07:01+0400
2022-03-28T07:01+0400
шестая волна
грузия
новости
общество
коронавирус covid-19
ограничения из-за коронавируса
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ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. С понедельника, 28 марта, в Грузии отменяется масочный режим на улицах.Власти Грузии приняли решение упразднить действующие ограничения на заседании Координационного совета на прошлой неделе в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в стране.С 28 марта также упраздняется:При этом ношение масок все еще обязательно в закрытых пространствах, в том числе в общественном транспорте.Кроме того, правительство в апреле продолжит поощрительную денежную программу для невакцинированных граждан, которые решат привиться против коронавируса.Единовременная надбавка в размере 200 лари будет автоматически выдана всем гражданам в возрасте старше 50 лет, которые сделают прививку от коронавируса. Кроме того, надбавку в размере 100 лари получат лица старше 50 лет, которые решат сделать "бустерную дозу".С середины февраля эпидемиологическая обстановка в Грузии начала резко улучшаться. В последние дни суточный прирост инфицированных коронавирусом в среднем не превышает 650 случаев, тогда как на пике шестой волны коронавируса, 31 января, их было более 26 тысяч.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса
В Грузии отменяется ношение масок на улице
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Ношение масок все еще обязательно в закрытых пространствах, в том числе в общественном транспорте
ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. С понедельника, 28 марта, в Грузии отменяется масочный режим на улицах.
Власти Грузии приняли решение упразднить действующие ограничения на заседании Координационного совета на прошлой неделе в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в стране.
С 28 марта также упраздняется:
количественное ограничение на посещение объектов питания, спортивных, культурных и других общественных мероприятий,
обязательная самоизоляция для граждан Грузии, которые въезжают в страну без ПЦР-теста. До этого непривитые граждане Грузии без теста направлялись на 5-дневную самоизоляцию.
дистанционный режим работы для сотрудников компаний, которые работали не из офисов.
При этом ношение масок все еще обязательно в закрытых пространствах, в том числе в общественном транспорте.
Кроме того, правительство в апреле продолжит поощрительную денежную программу для невакцинированных граждан, которые решат привиться против коронавируса.
Единовременная надбавка в размере 200 лари будет автоматически выдана всем гражданам в возрасте старше 50 лет, которые сделают прививку от коронавируса. Кроме того, надбавку в размере 100 лари получат лица старше 50 лет, которые решат сделать "бустерную дозу".
С середины февраля эпидемиологическая обстановка в Грузии начала резко улучшаться. В последние дни суточный прирост инфицированных коронавирусом в среднем не превышает 650 случаев, тогда как на пике шестой волны коронавируса, 31 января, их было более 26 тысяч.