https://sputnik-georgia.ru/20220328/vina-iz-gruzii-poyavilis-na-prilavkakh-yaponskoy-seti-magazinov-265537044.html

Вина из Грузии появились на прилавках японской сети магазинов

Вина из Грузии появились на прилавках японской сети магазинов

Посольство помогает грузинским и японским компаниям продвигать грузинское вино и продукцию в Японии 28.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-28T07:32+0400

2022-03-28T07:32+0400

2022-03-28T07:32+0400

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ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Грузинские вина появились в магазинах одной из крупнейших японских компаний розничной торговли Yodobashi, говорится в сообщении посольства Грузии в Японии.По информации посольства, право на поставки получила японская компания-импортер вин Magmax corporation. В связи с началом продаж владелец фирмы Джозеф Бахрами лично провел презентацию в одном из магазинов сети Yodobashi.Бизнесмен рассказал о традициях грузинского виноделия. Гостям мероприятия раздали информационные буклеты об истории и культуре Грузии, которые подготовило посольство.Как отмечено в сообщении посольства, дипмиссия помогает грузинским и японским компаниям продвигать грузинское вино и продукцию в Японии, что является одним из важных направлений в развитии грузино-японского экономического сотрудничества.В 2021 году в Японию из Грузии было экспортировано 197,6 тысячи бутылок вина, что на 12% выше показателя 2020 года.

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грузия, новости, экономика, япония, грузинское вино