https://sputnik-georgia.ru/20220328/vzryv-na-gazozapravke-v-tbilisi-vrachi-rasskazali-o-sostoyanii-postradavshikh-265541259.html

Взрыв на газозаправке в Тбилиси: врачи рассказали о состоянии пострадавших

Взрыв на газозаправке в Тбилиси: врачи рассказали о состоянии пострадавших

Пострадавшие находятся в реанимации в состоянии ожогового шока 28.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-28T11:14+0400

2022-03-28T11:14+0400

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взрыв газа

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ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Состояние здоровья двух человек, пострадавших во время взрыва на газовой заправке в Тбилиси, остается тяжелым.Взрыв прогремел на газовой заправке в тбилисском районе Варкетили в воскресенье вечером. По словам очевидцев, вначале загорелся автомобиль, после огонь перекинулся на заправку. Пострадали двое мужчин среднего возраста. Бригада "скорой помощи" доставила их в клинику.Точную причину взрыва установит следствие. Из-за взрыва население, проживающее поблизости, не получает электроэнергию.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, происшествия, новости, взрыв газа