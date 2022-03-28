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Взрыв на газозаправке в Тбилиси: врачи рассказали о состоянии пострадавших
Взрыв на газозаправке в Тбилиси: врачи рассказали о состоянии пострадавших
Пострадавшие находятся в реанимации в состоянии ожогового шока 28.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-28T11:14+0400
2022-03-28T11:14+0400
2022-03-28T11:14+0400
грузия
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ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Состояние здоровья двух человек, пострадавших во время взрыва на газовой заправке в Тбилиси, остается тяжелым.Взрыв прогремел на газовой заправке в тбилисском районе Варкетили в воскресенье вечером. По словам очевидцев, вначале загорелся автомобиль, после огонь перекинулся на заправку. Пострадали двое мужчин среднего возраста. Бригада "скорой помощи" доставила их в клинику.Точную причину взрыва установит следствие. Из-за взрыва население, проживающее поблизости, не получает электроэнергию.
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, происшествия, новости, взрыв газа
Взрыв на газозаправке в Тбилиси: врачи рассказали о состоянии пострадавших
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Пострадавшие находятся в реанимации в состоянии ожогового шока
ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Состояние здоровья двух человек, пострадавших во время взрыва на газовой заправке в Тбилиси, остается тяжелым.
Взрыв прогремел на газовой заправке в тбилисском районе Варкетили в воскресенье вечером. По словам очевидцев, вначале загорелся автомобиль, после огонь перекинулся на заправку. Пострадали двое мужчин среднего возраста. Бригада "скорой помощи" доставила их в клинику.
"Пострадавшие пациенты получили повреждения... У них ожоги разной степени. На данный момент они находятся в состоянии ожогового шока, поэтому помещены в реанимационном отделении и проходят соответствующее лечение", – заявил врач Георгий Давлианидзе в эфире телеканала "Рустави 2".
Точную причину взрыва установит следствие.
Из-за взрыва население, проживающее поблизости, не получает электроэнергию.