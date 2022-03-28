https://sputnik-georgia.ru/20220328/vzryv-peschernoy-rusofobii--lavrov-ob-antirossiyskoy-propagande-na-zapade-265555691.html

"Взрыв пещерной русофобии" – Лавров об антироссийской пропаганде на Западе

"Взрыв пещерной русофобии" – Лавров об антироссийской пропаганде на Западе

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о "взрыве пещерной русофобии", которая, по его словам, проснулась практически во всех странах Запада 28.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-28T15:15+0400

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Ранее Лавров заявил, что России была объявлена гибридная, тотальная война. По его словам, в то же время подавляющее большинство стран за пределами "коллективного Запада" не собираются "играть в одни ворота" на мировой арене.

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"Взрыв пещерной русофобии" – Лавров об антироссийской пропаганде на Западе "Взрыв пещерной русофобии" – Лавров об антироссийской пропаганде на Западе 2022-03-28T15:15+0400 true PT0M23S

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россия, сергей лавров, видео, мультимедиа, видео