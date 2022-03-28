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"Взрыв пещерной русофобии" – Лавров об антироссийской пропаганде на Западе
"Взрыв пещерной русофобии" – Лавров об антироссийской пропаганде на Западе
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о "взрыве пещерной русофобии", которая, по его словам, проснулась практически во всех странах Запада 28.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-28T15:15+0400
2022-03-28T15:15+0400
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Ранее Лавров заявил, что России была объявлена гибридная, тотальная война. По его словам, в то же время подавляющее большинство стран за пределами "коллективного Запада" не собираются "играть в одни ворота" на мировой арене.
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"Взрыв пещерной русофобии" – Лавров об антироссийской пропаганде на Западе
"Взрыв пещерной русофобии" – Лавров об антироссийской пропаганде на Западе
2022-03-28T15:15+0400
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россия, сергей лавров, видео, мультимедиа, видео
"Взрыв пещерной русофобии" – Лавров об антироссийской пропаганде на Западе
15:15 28.03.2022 (обновлено: 15:22 28.03.2022)
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о "взрыве пещерной русофобии", которая, по его словам, проснулась практически во всех странах Запада
Ранее Лавров заявил, что России была объявлена гибридная, тотальная война. По его словам, в то же время подавляющее большинство стран за пределами "коллективного Запада" не собираются "играть в одни ворота" на мировой арене.