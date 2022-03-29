https://sputnik-georgia.ru/20220329/covid-statistika-gruzii-glavnoe-o-koronaviruse-na-28-marta-265578183.html

COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 28 марта

COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 28 марта

После Тбилиси, самые опасные в плане ковид-заражения регионы – это Имерети и Самегрело - Земо Сванети 29.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-29T12:01+0400

2022-03-29T12:01+0400

2022-03-29T12:01+0400

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ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Грузинские медики из 698 новых случаев коронавируса, выявленных в стране за последние сутки, в Тбилиси зафиксировали 254 факта заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последние сутки сделано 22 903 теста на коронавирус, 20 175 – на антиген, 2 728 – ПЦР-тестов.С начала пандемии в стране зафиксировано 1 647 243 случая инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 1 036 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 622 432 пациента.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончалиcь 10 пациентов, а с начала пандемии – 16 730.На данный момент в стране 8 055 активных случаев, из них 592 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 159 пациентов тяжелое, 7 463 пациента проходят курс лечения дома.Показатель положительности, по данным на 28 марта, составляет 3,05%, за две недели – 3,92%, за семь дней – 3,12%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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коронавирус covid-19, грузия, общество, новости, здравоохранение в грузии