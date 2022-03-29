https://sputnik-georgia.ru/20220329/do-totalnogo-zaversheniya-pandemii-esche-daleko--kulumbegov-265585612.html

"До тотального завершения пандемии еще далеко" – Кулумбегов

"До тотального завершения пандемии еще далеко" – Кулумбегов

Специалист объяснил, почему пока рано расслабляться и прощаться с пандемией коронавируса 29.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-29T14:59+0400

2022-03-29T14:59+0400

2022-03-29T15:01+0400

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ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Известный аллерголог и иммунолог Бидзина Кулумбегов советует всем, особенно лицам старше 50 лет, как можно быстрее сделать бустер-дозу, поскольку Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) еще долго не прогнозирует завершение пандемии коронавируса.В январе - начале февраля Грузия прошла пик шестой волны коронавируса. Новый штамм "омикрон" оказался настолько заразным, что за сутки 31 января было выявлено более 26 тысяч случаев COVID. С середины февраля эпидобстановка в cтране начала резко улучшаться. В последние дни прирост в среднем составил до одной тысячи.По словам специалиста, пока в Грузии стабильное эпидположение. Что же касается отмены масочного режима на открытых пространствах, Кулумбегов ответил, что 80-90% населения и так его не соблюдали. Однако носить маски в транспорте и закрытых помещениях обязательно, утверждает он.В связи с улучшением эпидситуации с 28 марта в Грузии отменили масочный режим на улицах. Однако маски еще нужны в закрытых пространствах, в том числе в общественном транспорте.В Грузии постепенно стабилизируется эпидположение, количество новых случаев стремительно сокращается, вместе с ними и летальные исходы. Ранее министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили анонсировал приближение окончания пандемии.

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коронавирус covid-19, общество, новости, грузия