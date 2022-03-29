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Экспорт из Грузии в Азербайджан вырос почти на 40%

Экспорт из Грузии в Азербайджан вырос почти на 40%

Из Грузии в Азербайджан с начала 2022 года вывезли 4,6 тысячи легковых автомобилей 29.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-29T09:01+0400

2022-03-29T09:01+0400

2022-03-29T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Азербайджаном в январе-феврале 2022 года вырос на 49% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 248,8 млн долларов, а экспорт из Грузии в Азербайджан вырос на 39,1%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".Азербайджан – третий по счету главный торговый партнер Грузии. Ранее, многие годы это место удерживал за собой Китай. Во внешнеторговом обороте Азербайджан уступает первенство Турции и России.Из Грузии в Азербайджан с начала 2022 года вывезли 4,6 тысячи легковых автомобилей, примерно 334 тонны табачных изделий, 140 тонн тар из бумаги, картона, целлюлозного волокна, хлопка или брезента, 107 тонн расфасованных лекарств и так далее.Из Азербайджана в январе-феврале текущего года завезли 510,7 тысячи тонн природного и попутного газа, 36,9 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, 74,6 тысячи тонн цемента и так далее.Внешнеторговый оборот Грузии с Азербайджаном в 2021 году составил более 1,1 миллиарда долларов, что составляет 7,9% от общего торгового оборота. Торговый оборот между двумя странами, по сравнению с тем же периодом 2020 года, вырос на 19%. При этом экспорт из Азербайджана в Грузию вырос на 20,5%, а импорт из Грузии в Азербайджан – на 17,8%.

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грузия, азербайджан, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"