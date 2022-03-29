https://sputnik-georgia.ru/20220329/evrokomissiya-ne-schitaet-vozmozhnoy-oplatu-postavok-rossiyskogo-gaza-v-rublyakh-265596627.html
Еврокомиссия не считает возможной оплату поставок российского газа в рублях
Еврокомиссия не считает возможной оплату поставок российского газа в рублях
Министры энергетики "Большой семерки" и Еврокомиссия отклонили требование Путина о поставках газа в рублях 29.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-29T19:19+0400
2022-03-29T19:19+0400
2022-03-29T19:19+0400
россия
еврокомиссия
новости
газ
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23148/81/231488164_0:212:3501:2181_1920x0_80_0_0_a6538df41704fe58b028c43ef553c679.jpg
ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. В Европейской комиссии (ЕК) заявили, что не считают возможной оплату поставок российского "голубого топлива" в рублях. Об этом говорится в Twitter комиссара по энергетике Кадри Симсон.Ранее лидер Российской Федерации поручил кабмину, ЦБ и "Газпрому" до 31 марта перевести в рубли оплату за поставки газа в страны из списка "недружественных". При этом Владимир Путин заявил, что страна продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах.Между тем покупатели российского газа по-разному отреагировали на изменение валюты платежей. К примеру, глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек 28 марта заявил, что государства G7 отказываются следовать требованию властей России.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23148/81/231488164_154:0:3345:2393_1920x0_80_0_0_02eff286eb418e75bdc166d246760c2d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, еврокомиссия, новости, газ, экономика
Еврокомиссия не считает возможной оплату поставок российского газа в рублях
Министры энергетики "Большой семерки" и Еврокомиссия отклонили требование Путина о поставках газа в рублях
ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. В Европейской комиссии (ЕК) заявили, что не считают возможной оплату поставок российского "голубого топлива" в рублях. Об этом говорится в Twitter комиссара по энергетике Кадри Симсон.
"Министры энергетики "Большой семерки" и Еврокомиссия отклонили требование (президента РФ Владимира) Путина о том, что поставки газа должны оплачиваться в рублях. Поэтому партнеры по G7 согласились призвать компании, базирующиеся в их странах, не соглашаться на такие требования", — написала чиновник.
Ранее лидер Российской Федерации поручил кабмину, ЦБ и "Газпрому" до 31 марта перевести в рубли оплату за поставки газа в страны из списка "недружественных". При этом Владимир Путин заявил, что страна продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах.
Между тем покупатели российского газа по-разному отреагировали на изменение валюты платежей. К примеру, глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек 28 марта заявил, что государства G7 отказываются следовать требованию властей России.