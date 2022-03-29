https://sputnik-georgia.ru/20220329/evrokomissiya-ne-schitaet-vozmozhnoy-oplatu-postavok-rossiyskogo-gaza-v-rublyakh-265596627.html

Еврокомиссия не считает возможной оплату поставок российского газа в рублях

Еврокомиссия не считает возможной оплату поставок российского газа в рублях

Министры энергетики "Большой семерки" и Еврокомиссия отклонили требование Путина о поставках газа в рублях 29.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-29T19:19+0400

2022-03-29T19:19+0400

2022-03-29T19:19+0400

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ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. В Европейской комиссии (ЕК) заявили, что не считают возможной оплату поставок российского "голубого топлива" в рублях. Об этом говорится в Twitter комиссара по энергетике Кадри Симсон.Ранее лидер Российской Федерации поручил кабмину, ЦБ и "Газпрому" до 31 марта перевести в рубли оплату за поставки газа в страны из списка "недружественных". При этом Владимир Путин заявил, что страна продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах.Между тем покупатели российского газа по-разному отреагировали на изменение валюты платежей. К примеру, глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек 28 марта заявил, что государства G7 отказываются следовать требованию властей России.

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россия, еврокомиссия, новости, газ, экономика