https://sputnik-georgia.ru/20220329/glava-mid-armenii-provodit-vstrechi-v-gruzii-265595627.html

Глава МИД Армении проводит встречи в Грузии

Глава МИД Армении проводит встречи в Грузии

Глава внешнеполитического ведомства Армении находится в Грузии с рабочим визитом 29.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-29T18:29+0400

2022-03-29T18:29+0400

2022-03-29T18:29+0400

армения

грузия

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политика

давид залкалиани

грузино-армянские отношения

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ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани встретился со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном, говорится в сообщении на сайте МИД Грузии.Глава внешнеполитического ведомства Армении находится в Грузии с рабочим визитом. На встрече министры рассмотрели текущую повестку дня двустороннего сотрудничества в разных сферах, а также ситуацию в регионе.На встрече речь также шла об инициативе премьер-министра Грузии с целью обеспечения устойчивого мира и стабильности на Южном Кавказе.Кроме того, стороны заострили внимание на тот факт, что в этом году отмечается 30-летие со дня установления дипломатических отношений между Грузией и Арменией, и подчеркнули значимость этой даты.Помимо Залкалиани, в рамках рабочего визита также запланирована встреча главы МИД Армении с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

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армения, грузия, новости, политика, давид залкалиани, грузино-армянские отношения