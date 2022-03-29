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Глава МИД Армении проводит встречи в Грузии
Глава МИД Армении проводит встречи в Грузии
Глава внешнеполитического ведомства Армении находится в Грузии с рабочим визитом 29.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-29T18:29+0400
2022-03-29T18:29+0400
2022-03-29T18:29+0400
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давид залкалиани
грузино-армянские отношения
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ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани встретился со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном, говорится в сообщении на сайте МИД Грузии.Глава внешнеполитического ведомства Армении находится в Грузии с рабочим визитом. На встрече министры рассмотрели текущую повестку дня двустороннего сотрудничества в разных сферах, а также ситуацию в регионе.На встрече речь также шла об инициативе премьер-министра Грузии с целью обеспечения устойчивого мира и стабильности на Южном Кавказе.Кроме того, стороны заострили внимание на тот факт, что в этом году отмечается 30-летие со дня установления дипломатических отношений между Грузией и Арменией, и подчеркнули значимость этой даты.Помимо Залкалиани, в рамках рабочего визита также запланирована встреча главы МИД Армении с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.
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media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
армения, грузия, новости, политика, давид залкалиани, грузино-армянские отношения
Глава МИД Армении проводит встречи в Грузии
Глава внешнеполитического ведомства Армении находится в Грузии с рабочим визитом
ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани встретился со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном, говорится в сообщении на сайте МИД Грузии.
Глава внешнеполитического ведомства Армении находится в Грузии с рабочим визитом. На встрече министры рассмотрели текущую повестку дня двустороннего сотрудничества в разных сферах, а также ситуацию в регионе.
"Они положительно оценили динамику контактов высокого уровня между Грузией и Арменией, которая способствует еще большему сближению двух стран и расширению торгово-экономических связей между государствами. В этой связи министры поприветствовали регулярный характер проведения экономических комиссий между странами", - говорится в сообщении ведомства.
На встрече речь также шла об инициативе премьер-министра Грузии с целью обеспечения устойчивого мира и стабильности на Южном Кавказе.
Кроме того, стороны заострили внимание на тот факт, что в этом году отмечается 30-летие со дня установления дипломатических отношений между Грузией и Арменией, и подчеркнули значимость этой даты.
Помимо Залкалиани, в рамках рабочего визита также запланирована встреча главы МИД Армении с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.