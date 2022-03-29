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Грузия представлена на Международной выставке IMTM 2022 в Тель-Авиве
Грузия представлена на Международной выставке IMTM 2022 в Тель-Авиве
В IMTM 2022 принимают участие туристические организации и компании из более чем 50 стран мира 29.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-29T16:46+0400
2022-03-29T16:46+0400
2022-03-29T16:46+0400
туризм
грузия
экономика
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тель-авив
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ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Национальная администрация туризма Министерства экономики и устойчивого развития Грузии участвует в престижной Международной туристической выставке Израиля The International Mediterranean Tourism Market 2022 (IMTM), сообщает пресс-служба ведомства.Израиль является важным туристическим рынком для Грузии. Между городами двух стран осуществляются регулярные авиарейсы, а по количеству международных визитеров, посещающих Грузию, Израиль уже много лет входит в первую десятку.В рамках выставки, которую официально открыл сегодня президент Израиля Исаак Герцог, Медея Джаниашвили проводит встречи с представителями ведущих туристических компаний с целью увеличения турпотока из Израиля в Грузию.Гости выставки могут посмотреть видеоролики, снятые о туристическом направлении Грузии, с помощью размещенного на стенде монитора, а также многочисленные буклеты и брошюры.Национальная администрация туризма представляет совместный рекламный стенд с 12 компаниями-участниками, среди которых Департамент туризма и курортов Аджарии и мэрия Тбилиси.По словам посла Грузии в Израиле Лаши Жвания, Тель-Авивская выставка является местом, где грузинские компании и вся Грузия получают возможность заявить о себе как о туристическом направлении."Для израильских туристов Грузия находится на втором месте в мире, на первом месте - Греция, которая предлагает до ста новых направлений для туристов. То, что очень маленькая страна, Грузия, находится на втором месте, свидетельствует о наших достижениях", - сказал Жвания.Израильская туристическая ярмарка – одна из крупнейших на Ближнем Востоке. В IMTM 2022 принимают участие туристические организации и компании из более чем 50 стран мира.Выставка проходит при широкой поддержке Министерства туризма Израиля, Ассоциации отелей Израиля, Ассоциации туристических агентств Израиля и Ассоциации туроператоров Израиля. Она состоит из секторов: Павильон Израиля, Глобальный туризм и Смарт туризм.
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туризм, грузия, экономика, израиль, тель-авив
Грузия представлена на Международной выставке IMTM 2022 в Тель-Авиве
В IMTM 2022 принимают участие туристические организации и компании из более чем 50 стран мира
ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Национальная администрация туризма Министерства экономики и устойчивого развития Грузии участвует в престижной Международной туристической выставке Израиля The International Mediterranean Tourism Market 2022 (IMTM), сообщает пресс-служба ведомства.
Израиль является важным туристическим рынком для Грузии. Между городами двух стран осуществляются регулярные авиарейсы, а по количеству международных визитеров, посещающих Грузию, Израиль уже много лет входит в первую десятку.
"После двухлетней паузы для Грузии очень важно правильно позиционироваться на этой выставке, и это подтверждается высоким интересом, проявленным частными компаниями", - сказала и.о. главы Национальной администрации туризма Медея Джаниашвили.
В рамках выставки, которую официально открыл сегодня президент Израиля Исаак Герцог, Медея Джаниашвили проводит встречи с представителями ведущих туристических компаний с целью увеличения турпотока из Израиля в Грузию.
Гости выставки могут посмотреть видеоролики, снятые о туристическом направлении Грузии, с помощью размещенного на стенде монитора, а также многочисленные буклеты и брошюры.
Национальная администрация туризма представляет совместный рекламный стенд с 12 компаниями-участниками, среди которых Департамент туризма и курортов Аджарии и мэрия Тбилиси.
По словам посла Грузии в Израиле Лаши Жвания, Тель-Авивская выставка является местом, где грузинские компании и вся Грузия получают возможность заявить о себе как о туристическом направлении.
"Для израильских туристов Грузия находится на втором месте в мире, на первом месте - Греция, которая предлагает до ста новых направлений для туристов. То, что очень маленькая страна, Грузия, находится на втором месте, свидетельствует о наших достижениях", - сказал Жвания.
Израильская туристическая ярмарка – одна из крупнейших на Ближнем Востоке. В IMTM 2022 принимают участие туристические организации и компании из более чем 50 стран мира.
Выставка проходит при широкой поддержке Министерства туризма Израиля, Ассоциации отелей Израиля, Ассоциации туристических агентств Израиля и Ассоциации туроператоров Израиля. Она состоит из секторов: Павильон Израиля, Глобальный туризм и Смарт туризм.