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Грузия представлена на Международной выставке IMTM 2022 в Тель-Авиве

Грузия представлена на Международной выставке IMTM 2022 в Тель-Авиве

В IMTM 2022 принимают участие туристические организации и компании из более чем 50 стран мира 29.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-29T16:46+0400

2022-03-29T16:46+0400

2022-03-29T16:46+0400

туризм

грузия

экономика

израиль

тель-авив

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ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Национальная администрация туризма Министерства экономики и устойчивого развития Грузии участвует в престижной Международной туристической выставке Израиля The International Mediterranean Tourism Market 2022 (IMTM), сообщает пресс-служба ведомства.Израиль является важным туристическим рынком для Грузии. Между городами двух стран осуществляются регулярные авиарейсы, а по количеству международных визитеров, посещающих Грузию, Израиль уже много лет входит в первую десятку.В рамках выставки, которую официально открыл сегодня президент Израиля Исаак Герцог, Медея Джаниашвили проводит встречи с представителями ведущих туристических компаний с целью увеличения турпотока из Израиля в Грузию.Гости выставки могут посмотреть видеоролики, снятые о туристическом направлении Грузии, с помощью размещенного на стенде монитора, а также многочисленные буклеты и брошюры.Национальная администрация туризма представляет совместный рекламный стенд с 12 компаниями-участниками, среди которых Департамент туризма и курортов Аджарии и мэрия Тбилиси.По словам посла Грузии в Израиле Лаши Жвания, Тель-Авивская выставка является местом, где грузинские компании и вся Грузия получают возможность заявить о себе как о туристическом направлении."Для израильских туристов Грузия находится на втором месте в мире, на первом месте - Греция, которая предлагает до ста новых направлений для туристов. То, что очень маленькая страна, Грузия, находится на втором месте, свидетельствует о наших достижениях", - сказал Жвания.Израильская туристическая ярмарка – одна из крупнейших на Ближнем Востоке. В IMTM 2022 принимают участие туристические организации и компании из более чем 50 стран мира.Выставка проходит при широкой поддержке Министерства туризма Израиля, Ассоциации отелей Израиля, Ассоциации туристических агентств Израиля и Ассоциации туроператоров Израиля. Она состоит из секторов: Павильон Израиля, Глобальный туризм и Смарт туризм.

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туризм, грузия, экономика, израиль, тель-авив