Какой сегодня церковный праздник: 29 марта 2022
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliПравославные кресты на территории храма Святой Троицы - Самеба
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
По православному церковному календарю 29 марта 2022 отмечают день памяти cвятого Папы, апостола из 70-ти Аристовула, священномученика Иулиана, а также пресвитеров Трофима и Фала
Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему упоминаются в церковном календаре.
Святой Папа
По церковному календарю 29 марта поминают мученика Папу Ликаонского, который пострадал во время правления Максимиана (305-311). Жил Святой Папа в городе Ларанде (Малая Азия) в IV веке. Его судили и пытали во время гонений христиан при императоре Максимиане.
Для повторного суда его повели в город Диокесарию, в сапогах со вбитыми гвоздями внутрь острием, а оттуда в Селевкию Исаврийскую. Скончался мученик, привязанный к бесплодному дереву, которое стало плодоносить.
Апостол из 70-ти
По церковному календарю 29 марта поминают апостола из 70-ти Аристовула, епископа Вританийского (Британского), которого апостол Павел упоминает в Послании к Римлянам.
Родился будущий апостол на Кипре. Вместе со своим братом, апостолом из 70-ти – Варнавой, Аристовул сопровождал в путешествиях святого апостола Павла.
© Sputnik / Alex ShlamovМонахини. Торжественная церемония освящения мощей святой царицы Кетеван и передача их Православной церкви Грузии
Монахини. Торжественная церемония освящения мощей святой царицы Кетеван и передача их Православной церкви Грузии
Святого Аристовула апостол Павел поставил во епископа и послал его проповедовать Евангелие в Британию. Он многих обратил в истинную веру, за что претерпел гонения со стороны язычников.
Скончался святой Аристовул в Британии. По церковному календарю его поминают также 31 октября и 4 января в Соборе 70 апостолов.
Иулиан Аназаврский
По церковному календарю 29 марта поминают священномученика Иулиана Аназаврского – за свою веру он пострадал в Антиохии Сирийской при императоре Максимиане (305-311).
Мощи святого прославились чудесами при святителе Иоанне Златоусте примерно в 407 году. О мученике святитель Иоанн Златоуст говорит в 47-й беседе.
Серапион Новгородский
По церковному календарю 29 марта поминают святителя Серапиона Новгородского.
Родился будущий святой в подмосковном селе Пехорке. Вступив по воле родителей в брак, он принял сан священства, но через год овдовел и принял постриг в Дубенском Успенском монастыре.
За добродетельную жизнь его избрали игуменом обители, которую впоследствии стали называть его именем – Серапионовой пустынью.
Желая предаться более строгим подвигам, он переходит в Троице-Сергиеву лавру, игуменом которой становится в 1495 году. А в 1506-м рукоположен в архиепископа Новгородского.
© photo: Sputnik / StringerВерующие держат в руках горящие свечи во время молитвы
Верующие держат в руках горящие свечи во время молитвы
© photo: Sputnik / Stringer
Через четыре года святителя Серапиона лишили кафедры и сослали в московский Андроников монастырь. Собором святителей в 1511 году изгнанника освобождают из заточения, и он переселяется в Троице-Сергиеву лавру. Святитель, приняв схиму, мирно скончался в 1516-м.
Даром чудотворения святитель прославился еще при жизни. Во время осады лавры поляками в 1608 году многие иноки и миряне видели его в святительском облачении, пришедшего в храм помолиться о своей обители.
Мученики Трофим и Фал
По церковному календарю 29 марта поминают мучеников Трофима и Фала, распятых за веру в Спасителя во время правления императора Диоклетиана (284-305) и его соправителя Максимиана (284-305).
Трофим и Фал – родные братья, служившие пресвитерами в городе Лаодикия (Малая Азия). Братьев арестовали во время гонения на христиан и привели на суд правителя Асклипиодота.
После повторного суда пресвитеров приговорили к крестной смерти. Идя на смерть они прославляли Господа за честь быть распятыми как и Спаситель. Они продолжали проповедовать, вися на кресте, а их мужественная мать стояла у подножия по примеру Пресвятой Богородицы.
Люди восхищались мучениками восклицая: "Блаженны матери, родившие таких сыновей!" Почтить святых пришла жена местного правителя, приговорившего Трофима и Фала к смерти. Она их тела умастила с благовониями и накрыла драгоценным покровом.
Мучеников похоронили в их родном городе Стратонике.
Именины
По церковному календарю 29 марта именины отмечают Антон, Александр, Денис, Емельян, Иван, Пимен, Павел, Трофим, Роман и Юлиан.
Материал подготовлен на основе открытых источников