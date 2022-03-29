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https://sputnik-georgia.ru/20220329/kogda-budet-ramadan-2022-kalendar-nachalo-i-konets-posta-265587455.html
Когда будет Рамадан 2022: календарь, начало и конец поста
Когда будет Рамадан 2022: календарь, начало и конец поста
Рамадан (Рамазан) - священный месяц поста и духовного очищения, в который был ниспослан Священный Коран - это один из важных периодов для последователей ислама
2022-03-29T15:08+0400
2022-03-29T15:15+0400
справки
рамадан
религия
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Каждый правоверный с началом Рамадана должен выполнить ряд необходимых приготовлений, религиозных обрядов и начать пост, а также освободиться от помыслов, оскверняющих человека.Когда будет Рамадан, начало и конец поста в 2022-м, а также об особенностях мусульманского календаря, вы узнаете из материала Sputnik Грузия.Когда будет Рамадан – календарьВ мусульманском календаре 12 месяцев и каждый из них длится 29 или 30 дней, следовательно, лунный год короче солнечного на 11-12 дней. Исходя из этого, даты мусульманских праздников сдвигаются относительно григорианского календаря.Рамадан – девятый месяц исламского лунного календаря в 2022-м длится 30 дней. По исламскому календарю сутки начинаются с заходом солнца, а не в полночь, поэтому в 2022-м священный месяц поста в большинстве мусульманских стран начнется с закатом солнца 1 апреля и завершится 1 мая вечером.Рамадан в разных мусульманских странах может начинаться в разное время – это зависит от способа астрономического вычисления или прямого наблюдения за фазами Луны.Начало и конец постаПост в месяц Рамадан – один из пяти столпов Ислама, мусульмане обязаны его соблюдать от утреннего до вечернего намаза. Мусульмане в течение всего месяца отказываются от приема пищи в дневное время.В исламе во время поста предусмотрены два ночных приема пищи: сухур – предрассветный и ифтар – вечерний. Предрассветную трапезу желательно завершить хотя бы за полчаса до рассвета, ифтар – следует начать сразу после вечерней молитвы.Особенно важно совершать в Рамадан пятикратный ежедневный намаз (молитва), во время которого произносят в основном аяты из Корана и прославляют Бога с принятием одновременно различных поз.Пост Рамадан предназначен воспитать в человеке богобоязненность, которая удерживает его от любого непристойного дела.Рамадан завершает второй по значению великий праздник – Ид аль Фитр (Праздник Разговения). Он наступает в последний день священного месяца после заката и длится три дня.Наступает Ид аль Фитр первого числа месяца Шавваль. В 2022 году праздник начинают отмечать со 2 мая, вернее, с 1 числа после заката.Материал подготовлен на основе открытых источников
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справки , рамадан, религия

Когда будет Рамадан 2022: календарь, начало и конец поста

15:08 29.03.2022 (обновлено: 15:15 29.03.2022)
© AFP 2022 / Aamir QURESHIМолитва по случаю праздника Ид аль-Фитр, знаменующего конец священного месяца Рамадан, в храме Эйдгах Шариф в Равалпинди
Молитва по случаю праздника Ид аль-Фитр, знаменующего конец священного месяца Рамадан, в храме Эйдгах Шариф в Равалпинди - Sputnik Грузия, 1920, 29.03.2022
© AFP 2022 / Aamir QURESHI
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Рамадан (Рамазан) – священный месяц поста и духовного очищения, в который был ниспослан Священный Коран – это один из важных периодов для последователей ислама
Каждый правоверный с началом Рамадана должен выполнить ряд необходимых приготовлений, религиозных обрядов и начать пост, а также освободиться от помыслов, оскверняющих человека.
Когда будет Рамадан, начало и конец поста в 2022-м, а также об особенностях мусульманского календаря, вы узнаете из материала Sputnik Грузия.

Когда будет Рамадан – календарь

В мусульманском календаре 12 месяцев и каждый из них длится 29 или 30 дней, следовательно, лунный год короче солнечного на 11-12 дней. Исходя из этого, даты мусульманских праздников сдвигаются относительно григорианского календаря.
© AP Photo / Muhammad SajjadМечеть Мохабат Хан в Пакистане в месяц Рамадан. Мусульманские праздники
Мечеть Мохабат Хан в Пакистане в месяц Рамадан. Мусульманские праздники - Sputnik Грузия, 1920, 29.03.2022
Мечеть Мохабат Хан в Пакистане в месяц Рамадан. Мусульманские праздники
© AP Photo / Muhammad Sajjad
Рамадан – девятый месяц исламского лунного календаря в 2022-м длится 30 дней. По исламскому календарю сутки начинаются с заходом солнца, а не в полночь, поэтому в 2022-м священный месяц поста в большинстве мусульманских стран начнется с закатом солнца 1 апреля и завершится 1 мая вечером.
Рамадан в разных мусульманских странах может начинаться в разное время – это зависит от способа астрономического вычисления или прямого наблюдения за фазами Луны.

Начало и конец поста

Пост в месяц Рамадан – один из пяти столпов Ислама, мусульмане обязаны его соблюдать от утреннего до вечернего намаза. Мусульмане в течение всего месяца отказываются от приема пищи в дневное время.
В исламе во время поста предусмотрены два ночных приема пищи: сухур – предрассветный и ифтар – вечерний. Предрассветную трапезу желательно завершить хотя бы за полчаса до рассвета, ифтар – следует начать сразу после вечерней молитвы.
© photo: Sputnik / Evgeniy Epanchintsev / Перейти в фотобанкПразднование Ураза-байрама в Чите
Празднование Ураза-байрама в Чите - Sputnik Грузия, 1920, 29.03.2022
Празднование Ураза-байрама в Чите
© photo: Sputnik / Evgeniy Epanchintsev
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Особенно важно совершать в Рамадан пятикратный ежедневный намаз (молитва), во время которого произносят в основном аяты из Корана и прославляют Бога с принятием одновременно различных поз.
Пост Рамадан предназначен воспитать в человеке богобоязненность, которая удерживает его от любого непристойного дела.
Рамадан завершает второй по значению великий праздник – Ид аль Фитр (Праздник Разговения). Он наступает в последний день священного месяца после заката и длится три дня.
Наступает Ид аль Фитр первого числа месяца Шавваль. В 2022 году праздник начинают отмечать со 2 мая, вернее, с 1 числа после заката.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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