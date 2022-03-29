https://sputnik-georgia.ru/20220329/kubok-kikilo-v-gudauri-proydet-turnir-po-gornolyzhnomu-sportu-265581044.html

"Кубок Кикило": в Гудаури пройдет турнир по горнолыжному спорту

"Кубок Кикило": в Гудаури пройдет турнир по горнолыжному спорту

Кикило в последние годы был старейшим горнолыжным инструктором в Гудаури 29.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-29T12:56+0400

2022-03-29T12:56+0400

2022-03-29T12:56+0400

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ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Турнир по горнолыжному спорту пройдет в курортном поселке Гудаури 2 апреля – мероприятие называется "Кубок Кикило", сообщают организаторы.Спортивное соревнование посвящено памяти Кикило, он же Зураб Вашакидзе, скончавшийся в 2021 году. Зураб Вашакидзе был связан с развитием различных видов спорта в Грузии, в частности, велосипедного и конного туризма, а также созданием в Гудаури Центра зимних видов спорта, учреждением школ альпинизма и лыжного спорта в Бакуриани, Телави и Гудаури. В то же время Вашакидзе ввел и развил в Грузии фристайл. В последние годы он стал старейшим горнолыжным инструктором в Гудаури. Кубок "Кикило" проводится в двух возрастных категориях – до 50 и после 50 лет, среди женщин и мужчин.В прошлом году на "Кубке Кикило" Гога Огбаидзе показал лучший результат среди категории до 50 лет и стал победителем, а Мики Гигинеишвили стал сильнейшим в категории старше 50 лет. 82-летний Владимир Маловичко-Дгебуадзе, самый возрастной участник турнира, также получил специальную награду.Организатором мероприятия является Агентство горных трасс. Музыкально турнир оформит исполнитель Арчил Кавенишвили ("Кевна").

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