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"Кубок Кикило": в Гудаури пройдет турнир по горнолыжному спорту
"Кубок Кикило": в Гудаури пройдет турнир по горнолыжному спорту
Кикило в последние годы был старейшим горнолыжным инструктором в Гудаури 29.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-29T12:56+0400
2022-03-29T12:56+0400
2022-03-29T12:56+0400
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ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Турнир по горнолыжному спорту пройдет в курортном поселке Гудаури 2 апреля – мероприятие называется "Кубок Кикило", сообщают организаторы.Спортивное соревнование посвящено памяти Кикило, он же Зураб Вашакидзе, скончавшийся в 2021 году. Зураб Вашакидзе был связан с развитием различных видов спорта в Грузии, в частности, велосипедного и конного туризма, а также созданием в Гудаури Центра зимних видов спорта, учреждением школ альпинизма и лыжного спорта в Бакуриани, Телави и Гудаури. В то же время Вашакидзе ввел и развил в Грузии фристайл. В последние годы он стал старейшим горнолыжным инструктором в Гудаури. Кубок "Кикило" проводится в двух возрастных категориях – до 50 и после 50 лет, среди женщин и мужчин.В прошлом году на "Кубке Кикило" Гога Огбаидзе показал лучший результат среди категории до 50 лет и стал победителем, а Мики Гигинеишвили стал сильнейшим в категории старше 50 лет. 82-летний Владимир Маловичко-Дгебуадзе, самый возрастной участник турнира, также получил специальную награду.Организатором мероприятия является Агентство горных трасс. Музыкально турнир оформит исполнитель Арчил Кавенишвили ("Кевна").
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гудаури, грузия, спорт, новости, горнолыжный спорт, горнолыжные курорты грузии
"Кубок Кикило": в Гудаури пройдет турнир по горнолыжному спорту
Кикило в последние годы был старейшим горнолыжным инструктором в Гудаури
ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Турнир по горнолыжному спорту пройдет в курортном поселке Гудаури 2 апреля – мероприятие называется "Кубок Кикило", сообщают организаторы.
Спортивное соревнование посвящено памяти Кикило, он же Зураб Вашакидзе, скончавшийся в 2021 году.
Зураб Вашакидзе был связан с развитием различных видов спорта в Грузии, в частности, велосипедного и конного туризма, а также созданием в Гудаури Центра зимних видов спорта, учреждением школ альпинизма и лыжного спорта в Бакуриани, Телави и Гудаури.
В то же время Вашакидзе ввел и развил в Грузии фристайл. В последние годы он стал старейшим горнолыжным инструктором в Гудаури.
Кубок "Кикило" проводится в двух возрастных категориях – до 50 и после 50 лет, среди женщин и мужчин.
В прошлом году на "Кубке Кикило" Гога Огбаидзе показал лучший результат среди категории до 50 лет и стал победителем, а Мики Гигинеишвили стал сильнейшим в категории старше 50 лет. 82-летний Владимир Маловичко-Дгебуадзе, самый возрастной участник турнира, также получил специальную награду.
Организатором мероприятия является Агентство горных трасс. Музыкально турнир оформит исполнитель Арчил Кавенишвили ("Кевна").