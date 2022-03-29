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Лавров о беспрецедентном давлении Запада и защите соотечественников за рубежом
Лавров о беспрецедентном давлении Запада и защите соотечественников за рубежом
Как Россия будет защищать и поддерживать соотечественников за рубежом в условиях беспрецедентного давления коллективного Запада? Смотрите, что заявил глава МИД... 29.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-29T14:43+0400
2022-03-29T14:43+0400
2022-03-29T14:43+0400
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Какие шаги уже разработаны? И что ждет международное сотрудничество после экономической агрессии США, ЕС и их союзников? Смотрите выступление главы МИД России Сергея Лаврова на заседании комиссии партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.
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видео, мультимедиа, россия, сергей лавров, антироссийские санкции, русофобия, видео
Лавров о беспрецедентном давлении Запада и защите соотечественников за рубежом
Как Россия будет защищать и поддерживать соотечественников за рубежом в условиях беспрецедентного давления коллективного Запада? Смотрите, что заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Какие шаги уже разработаны? И что ждет международное сотрудничество после экономической агрессии США, ЕС и их союзников? Смотрите выступление главы МИД России Сергея Лаврова на заседании комиссии партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.