https://sputnik-georgia.ru/20220329/lavrov-o-bespretsedentnom-davlenii-zapada-i-zaschite-sootechestvennikov-za-rubezhom-265586777.html

Лавров о беспрецедентном давлении Запада и защите соотечественников за рубежом

Лавров о беспрецедентном давлении Запада и защите соотечественников за рубежом

Как Россия будет защищать и поддерживать соотечественников за рубежом в условиях беспрецедентного давления коллективного Запада? Смотрите, что заявил глава МИД... 29.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-29T14:43+0400

2022-03-29T14:43+0400

2022-03-29T14:43+0400

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Какие шаги уже разработаны? И что ждет международное сотрудничество после экономической агрессии США, ЕС и их союзников? Смотрите выступление главы МИД России Сергея Лаврова на заседании комиссии партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, россия, сергей лавров, антироссийские санкции, русофобия, видео