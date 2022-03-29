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Мединский оценил предложения Украины по гарантиям безопасности
Мединский оценил предложения Украины по гарантиям безопасности
Российско-украинские переговоры прошли сегодня в Стамбуле 29.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-29T19:01+0400
2022-03-29T19:01+0400
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ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Украинские предложения касательно системы гарантий безопасности предполагают, что они не распространяются на территорию Крыма и Донбасса, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы росделегации, помощника президента РФ Владимира Мединского.Во вторник в Стамбуле прошли переговоры Росси и Украины по прекращению боевых действий на Украине.Как заявил член украинской делегации Давид Арахамия, Киев готов рассматривать в качестве гарантов безопасности государства Совета безопасности ООН."Кого мы видим гарантами – во-первых, страны Совбеза ООН: Великобритания, КНР, Россия туда тоже входит, но мы отдельно будем об этом говорить, Германия, Канада, Польша, Израиль, Турция", – сказал Арахамия.По его словам, некоторые из стран уже дали предварительное согласие стать гарантами безопасности для Украины. Кроме того, предполагается, что другие страны, если захотят, позже смогут присоединится к этому международному договору.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
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обострение ситуации вокруг украины 2022, россия, в мире, новости, украина, стамбул
Мединский оценил предложения Украины по гарантиям безопасности
19:01 29.03.2022 (обновлено: 19:39 29.03.2022)
Российско-украинские переговоры прошли сегодня в Стамбуле
ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik.
Украинские предложения касательно системы гарантий безопасности предполагают, что они не распространяются на территорию Крыма и Донбасса, сообщает РИА Новости
со ссылкой на заявление главы росделегации, помощника президента РФ Владимира Мединского.
Во вторник в Стамбуле прошли переговоры Росси и Украины по прекращению боевых действий на Украине.
"Гарантии безопасности не распространяются на территорию Крыма и Севастополя, то есть Украина отказывается от стремления вернуть Крым, Севастополь военным путем и заявляет о том, что это возможно только путем переговоров. Конечно, это не соответствует никак нашей позиции, но Украина сформулировала свой подход", - сказал Мединский в эфире Первого канала.
Как заявил член украинской делегации Давид Арахамия, Киев готов рассматривать в качестве гарантов безопасности государства Совета безопасности ООН.
"Кого мы видим гарантами – во-первых, страны Совбеза ООН: Великобритания, КНР, Россия туда тоже входит, но мы отдельно будем об этом говорить, Германия, Канада, Польша, Израиль, Турция", – сказал
Арахамия.
По его словам, некоторые из стран уже дали предварительное согласие стать гарантами безопасности для Украины. Кроме того, предполагается, что другие страны, если захотят, позже смогут присоединится к этому международному договору.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.