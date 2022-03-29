https://sputnik-georgia.ru/20220329/medinskiy-otsenil-predlozheniya-ukrainy-po-garantiyam-bezopasnosti-265596180.html

Мединский оценил предложения Украины по гарантиям безопасности

Мединский оценил предложения Украины по гарантиям безопасности

Российско-украинские переговоры прошли сегодня в Стамбуле 29.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-29T19:01+0400

2022-03-29T19:01+0400

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ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Украинские предложения касательно системы гарантий безопасности предполагают, что они не распространяются на территорию Крыма и Донбасса, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы росделегации, помощника президента РФ Владимира Мединского.Во вторник в Стамбуле прошли переговоры Росси и Украины по прекращению боевых действий на Украине.Как заявил член украинской делегации Давид Арахамия, Киев готов рассматривать в качестве гарантов безопасности государства Совета безопасности ООН."Кого мы видим гарантами – во-первых, страны Совбеза ООН: Великобритания, КНР, Россия туда тоже входит, но мы отдельно будем об этом говорить, Германия, Канада, Польша, Израиль, Турция", – сказал Арахамия.По его словам, некоторые из стран уже дали предварительное согласие стать гарантами безопасности для Украины. Кроме того, предполагается, что другие страны, если захотят, позже смогут присоединится к этому международному договору.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.

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обострение ситуации вокруг украины 2022, россия, в мире, новости, украина, стамбул