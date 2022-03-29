https://sputnik-georgia.ru/20220329/meriya-tbilisi-uvelichivaet-byudzhet-programmy-dlya-detey-s-autizmom-265594819.html

Мэрия Тбилиси увеличивает бюджет программы для детей с аутизмом

Мэрия Тбилиси увеличивает бюджет программы для детей с аутизмом

Речь идет о "Программе абилитации детей с нарушением аутистического спектра" 29.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-29T18:08+0400

2022-03-29T18:08+0400

2022-03-29T18:16+0400

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ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. По решению мэрии Тбилиси увеличивается количество учреждений, предоставляющих соответствующую программу развития детей с аутизмом, бюджет которой превысит шесть миллионов лари (1,8 миллиона долларов), заявил мэр Каха Каладзе.Речь идет о "Программе абилитации детей с нарушением аутистического спектра". Программа распространяется на детей и подростков с аутизмом в возрасте от двух до 18 лет. Она включает 20 часов терапии в месяц, из них 16 часов поведенческая терапия, остальное время по выбору - терапия речи, оккупационная терапия (терапия повседневными занятиями – ред.) и другое.По его словам, с 1 апреля число детей, пользующихся данной программой, увеличится на 170 и 1 545 детей и подростков получат финансирование. А количество соответствующих учреждений возрастет на одно и увеличится до восьми.Как отметил Каладзе, данная программа началась в 2015 году и тогда ее бюджет составлял 500 тысяч лари.Каладзе подчеркнул, что с тех пор бюджет программы увеличивается каждый год и, соответственно, удается финансировать все больше детей. Более того, если в начале терапевтические сеансы проводили детям в возрасте от 2 до 14 лет, то в результате консультаций со специалистами отрасли мэрия с 2018 года повысила возраст подростков, включенных в программу до 18 лет.Для финансирования одного участника программы мэрия в год выделяет 4,8 тысячи лари. Каладзе отметил важность поддержки этих детей и их семей."Я много раз говорил и еще раз повторю, что мы всегда будем стоять рядом с этими семьями и у них с нашей стороны будет максимальная поддержка и содействие", - отметил Каладзе.Аутизм — это расстройство, возникающее вследствие нарушения развития головного мозга и характеризующееся выраженным и всесторонним дефицитом социального взаимодействия и общения, ограниченными интересами и повторяющимися действиями, а также часто крайней неприязнью к определенным звукам, текстуре или вкусам.Сколько человек страдает от аутизма в Грузии, точно неизвестно. Особо остро вопрос стоит в регионах, где родители стыдятся показывать своих детей, многие до конца не осознают, чем именно болеют их дети и как нужно к ним обращаться.Специалисты Института развития ребенка Государственного университета Ильи разработали новую модель обучения детей с аутизмом, которую в пилотном режиме осуществили в государственной школе №55 в Тбилиси. Данная модель подразумевает использование различных вспомогательных образовательных ресурсов среди учеников, страдающих аутизмом.Главной задачей специалистов, работающих с такими детьми, является подобрать ключ общения с ними, заинтересовать их учебным процессом и окружающим миром.

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тбилиси, грузия, новости, общество, аутизм