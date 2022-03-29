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МИД Грузии помог более 3 тысячам своих граждан на Украине
МИД Грузии помог более 3 тысячам своих граждан на Украине
Только на прошлой неделе из Украины в Грузию организованно выехали 100 граждан Грузии 29.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-29T17:17+0400
2022-03-29T17:17+0400
2022-03-29T18:27+0400
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ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Около 3 тысяч граждан Грузии были обеспечены предметами первой необходимости, транспортировкой и временным жильем с начала специальной операции на Украине, сообщает МИД Грузии.По данным ведомства, только на прошлой неделе из Украины в Грузию организованно выехали 100 граждан Грузии.Систематически выполняются спецрейсы Львов-Варшава для перевозки граждан Грузии, а также организованы их перевозки из Одессы в приграничные с Украиной государства.С началом спецоперации диппредставительства Грузии, как на Украине, так и в соседних странах - Польше, Румынии, Молдове, Словакии, Венгрии - перешли на чрезвычайный режим работы.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
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МИД Грузии помог более 3 тысячам своих граждан на Украине
17:17 29.03.2022 (обновлено: 18:27 29.03.2022)
Только на прошлой неделе из Украины в Грузию организованно выехали 100 граждан Грузии
ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Около 3 тысяч граждан Грузии были обеспечены предметами первой необходимости, транспортировкой и временным жильем с начала специальной операции на Украине, сообщает МИД Грузии.
По данным ведомства, только на прошлой неделе из Украины в Грузию организованно выехали 100 граждан Грузии.
Систематически выполняются спецрейсы Львов-Варшава для перевозки граждан Грузии, а также организованы их перевозки из Одессы в приграничные с Украиной государства.
С началом спецоперации диппредставительства Грузии, как на Украине, так и в соседних странах - Польше, Румынии, Молдове, Словакии, Венгрии - перешли на чрезвычайный режим работы.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.