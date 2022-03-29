https://sputnik-georgia.ru/20220329/mid-gruzii-pomog-bolee-3-tysyacham-svoikh-grazhdan-na-ukraine-265592528.html

МИД Грузии помог более 3 тысячам своих граждан на Украине

МИД Грузии помог более 3 тысячам своих граждан на Украине

Только на прошлой неделе из Украины в Грузию организованно выехали 100 граждан Грузии 29.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-29T17:17+0400

2022-03-29T17:17+0400

2022-03-29T18:27+0400

грузия

новости

мид грузии

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23432/93/234329334_0:11:1500:855_1920x0_80_0_0_bfe0d0e93ae6bdd43ebc23da2a4b3d63.jpg

ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Около 3 тысяч граждан Грузии были обеспечены предметами первой необходимости, транспортировкой и временным жильем с начала специальной операции на Украине, сообщает МИД Грузии.По данным ведомства, только на прошлой неделе из Украины в Грузию организованно выехали 100 граждан Грузии.Систематически выполняются спецрейсы Львов-Варшава для перевозки граждан Грузии, а также организованы их перевозки из Одессы в приграничные с Украиной государства.С началом спецоперации диппредставительства Грузии, как на Украине, так и в соседних странах - Польше, Румынии, Молдове, Словакии, Венгрии - перешли на чрезвычайный режим работы.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, мид грузии, украина