https://sputnik-georgia.ru/20220329/na-chto-sposobny-rossiyskie-buk-m3-i-nebo-sv-v-boevykh-usloviyakh---video-265593137.html

На что способны российские "Бук-М3" и "Небо-СВ" в боевых условиях - видео

На что способны российские "Бук-М3" и "Небо-СВ" в боевых условиях - видео

В Минобороны РФ показали кадры работы зенитно-ракетного комплекса "Бук-М3". Машина-гигант в полной комплектации способна одновременно обстреливать до 36... 29.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-29T17:06+0400

2022-03-29T17:06+0400

2022-03-29T17:14+0400

видео

мультимедиа

обострение ситуации вокруг украины 2022

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/1d/265592976_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_070540a5316c57f7fc72faa649fdb5d4.png

Комплекс может работать круглогодично, круглосуточно и в любых климатических зонах. На видео демонстрируется также работа радиолокационной станции "Небо-СВ". Зенитчики называют ее своими глазами и ушами. Радиолокатор способен определить азимут, дальность, высоту полета и государственную принадлежность летательных аппаратов на всех высотах в радиусе нескольких сот километров. Оба типа боевых машин задействованы в ходе военной спецоперации России на Украине.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, обострение ситуации вокруг украины 2022, россия, видео