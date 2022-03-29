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На что способны российские "Бук-М3" и "Небо-СВ" в боевых условиях - видео
На что способны российские "Бук-М3" и "Небо-СВ" в боевых условиях - видео
В Минобороны РФ показали кадры работы зенитно-ракетного комплекса "Бук-М3". Машина-гигант в полной комплектации способна одновременно обстреливать до 36... 29.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-29T17:06+0400
2022-03-29T17:06+0400
2022-03-29T17:14+0400
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Комплекс может работать круглогодично, круглосуточно и в любых климатических зонах. На видео демонстрируется также работа радиолокационной станции "Небо-СВ". Зенитчики называют ее своими глазами и ушами. Радиолокатор способен определить азимут, дальность, высоту полета и государственную принадлежность летательных аппаратов на всех высотах в радиусе нескольких сот километров. Оба типа боевых машин задействованы в ходе военной спецоперации России на Украине.
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Sputnik Грузия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, обострение ситуации вокруг украины 2022, россия, видео
На что способны российские "Бук-М3" и "Небо-СВ" в боевых условиях - видео
17:06 29.03.2022 (обновлено: 17:14 29.03.2022)
В Минобороны РФ показали кадры работы зенитно-ракетного комплекса "Бук-М3". Машина-гигант в полной комплектации способна одновременно обстреливать до 36 воздушных целей, летящих с любых направлений
Комплекс может работать круглогодично, круглосуточно и в любых климатических зонах. На видео демонстрируется также работа радиолокационной станции "Небо-СВ". Зенитчики называют ее своими глазами и ушами. Радиолокатор способен определить азимут, дальность, высоту полета и государственную принадлежность летательных аппаратов на всех высотах в радиусе нескольких сот километров. Оба типа боевых машин задействованы в ходе военной спецоперации России на Украине.