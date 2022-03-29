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На днях в Грузии потеплеет до 24 градусов
На днях в Грузии потеплеет до 24 градусов
С 29 марта на большей части территории страны не ожидаются осадки и ветреная погода 29.03.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. В Грузии в ближайшие дни ожидается теплая и солнечная погода, температура воздуха прогреется до плюс 24 градусов, сообщает Национальное агентство окружающей среды.С 29 марта на большей части территории страны не ожидаются осадки и ветреная погода. Температура воздуха 29-30 марта в дневное время в низине составит плюс 12-17 градусов тепла, а с 31 марта потеплеет до плюс 19-24 градусов.Март в Грузии выдался довольно холодным и снежным. Практически с первых чисел марта по всей стране был сильный снегопад, ветер и морозы.
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погода, грузия, новости, общество

На днях в Грузии потеплеет до 24 градусов

10:22 29.03.2022
© photo: Sputnik / StringerКарантинная весна в столице Грузии. Вид на Мейдан и район Калаубани в центре старого Тбилиси
Карантинная весна в столице Грузии. Вид на Мейдан и район Калаубани в центре старого Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 29.03.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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С 29 марта на большей части территории страны не ожидаются осадки и ветреная погода
ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. В Грузии в ближайшие дни ожидается теплая и солнечная погода, температура воздуха прогреется до плюс 24 градусов, сообщает Национальное агентство окружающей среды.
С 29 марта на большей части территории страны не ожидаются осадки и ветреная погода. Температура воздуха 29-30 марта в дневное время в низине составит плюс 12-17 градусов тепла, а с 31 марта потеплеет до плюс 19-24 градусов.
Теплая погода без осадков сохранится до 3 апреля. В Тбилиси также ожидается солнечная и теплая погода с 29 марта до 3 апреля. Температура воздуха с 30 марта прогреется до плюс 20-22 градусов тепла.
Март в Грузии выдался довольно холодным и снежным. Практически с первых чисел марта по всей стране был сильный снегопад, ветер и морозы.
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