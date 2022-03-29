https://sputnik-georgia.ru/20220329/na-dnyakh-v-gruzii-potepleet-do-24-gradusov-265574731.html

На днях в Грузии потеплеет до 24 градусов

На днях в Грузии потеплеет до 24 градусов

С 29 марта на большей части территории страны не ожидаются осадки и ветреная погода 29.03.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. В Грузии в ближайшие дни ожидается теплая и солнечная погода, температура воздуха прогреется до плюс 24 градусов, сообщает Национальное агентство окружающей среды.С 29 марта на большей части территории страны не ожидаются осадки и ветреная погода. Температура воздуха 29-30 марта в дневное время в низине составит плюс 12-17 градусов тепла, а с 31 марта потеплеет до плюс 19-24 градусов.Март в Грузии выдался довольно холодным и снежным. Практически с первых чисел марта по всей стране был сильный снегопад, ветер и морозы.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода, грузия, новости, общество