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На центральной автомагистрали Грузии вводятся ограничения
На центральной автомагистрали Грузии вводятся ограничения
Во время закрытия указанных участков движение будет возможно по объездным дорогам 29.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-29T13:16+0400
2022-03-29T13:16+0400
2022-03-29T13:16+0400
грузия
новости
общество
дороги
грузинские дороги, машины и их водители
ситуация на дорогах грузии
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ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Автодвижение через горийский тоннель, который расположен на центральной автомагистрали, будет временно ограничено для всех видов автотранспорта в среду, 30 марта, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Минрегионразвития Грузии.По информации департамента дорог, речь идет о тоннеле, расположенном на 88-м километре дороги Тбилиси-Сенаки-Леселидзе.Во время закрытия указанных участков движение будет возможно по объездным дорогам. Как поясняют в ведомстве, ограничения связаны с профилактическими работами в тоннеле.
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Sputnik Грузия
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, дороги, грузинские дороги, машины и их водители, ситуация на дорогах грузии
На центральной автомагистрали Грузии вводятся ограничения
Во время закрытия указанных участков движение будет возможно по объездным дорогам
ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Автодвижение через горийский тоннель, который расположен на центральной автомагистрали, будет временно ограничено для всех видов автотранспорта в среду, 30 марта, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Минрегионразвития Грузии.
По информации
департамента дорог, речь идет о тоннеле, расположенном на 88-м километре дороги Тбилиси-Сенаки-Леселидзе.
Дорога будет закрыта для всех видов транспорта 30 марта с 00:00 до 03:00 в направлении Сенаки-Тбилиси, а с 03:00 до 06:00 – в направлении Тбилиси-Сенаки.
Во время закрытия указанных участков движение будет возможно по объездным дорогам. Как поясняют в ведомстве, ограничения связаны с профилактическими работами в тоннеле.