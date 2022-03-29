https://sputnik-georgia.ru/20220329/na-tsentralnoy-avtomagistrali-gruzii-vvodyatsya-ogranicheniya-265579096.html

На центральной автомагистрали Грузии вводятся ограничения

На центральной автомагистрали Грузии вводятся ограничения

Во время закрытия указанных участков движение будет возможно по объездным дорогам 29.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-29T13:16+0400

2022-03-29T13:16+0400

2022-03-29T13:16+0400

грузия

новости

общество

дороги

грузинские дороги, машины и их водители

ситуация на дорогах грузии

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ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Автодвижение через горийский тоннель, который расположен на центральной автомагистрали, будет временно ограничено для всех видов автотранспорта в среду, 30 марта, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Минрегионразвития Грузии.По информации департамента дорог, речь идет о тоннеле, расположенном на 88-м километре дороги Тбилиси-Сенаки-Леселидзе.Во время закрытия указанных участков движение будет возможно по объездным дорогам. Как поясняют в ведомстве, ограничения связаны с профилактическими работами в тоннеле.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, общество, дороги, грузинские дороги, машины и их водители, ситуация на дорогах грузии