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На Украину из России доставлена новая партия гуманитарной помощи - видео
На Украину из России доставлена новая партия гуманитарной помощи - видео
Более 20 тонн гуманитарного груза доставили наиболее нуждающимся жителям населенных пунктов Харьковской и Сумской областей Украины российские военные. 29.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-29T21:53+0400
2022-03-29T21:53+0400
2022-03-29T21:53+0400
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Российские военные передали населению предметы первой необходимости и продуктовые наборы, в том числе детское питание и жизненно важные медикаменты, которых, по словам местных жителей, сейчас им особенно не хватает.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, обострение ситуации вокруг украины 2022, донбасс, украина, видео
На Украину из России доставлена новая партия гуманитарной помощи - видео
Более 20 тонн гуманитарного груза доставили наиболее нуждающимся жителям населенных пунктов Харьковской и Сумской областей Украины российские военные.
Российские военные передали населению предметы первой необходимости и продуктовые наборы, в том числе детское питание и жизненно важные медикаменты, которых, по словам местных жителей, сейчас им особенно не хватает.