https://sputnik-georgia.ru/20220329/na-ukrainu-iz-rossii-dostavlena-novaya-partiya-gumanitarnoy-pomoschi---video-265599368.html

На Украину из России доставлена новая партия гуманитарной помощи - видео

На Украину из России доставлена новая партия гуманитарной помощи - видео

Более 20 тонн гуманитарного груза доставили наиболее нуждающимся жителям населенных пунктов Харьковской и Сумской областей Украины российские военные. 29.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-29T21:53+0400

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2022-03-29T21:53+0400

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Российские военные передали населению предметы первой необходимости и продуктовые наборы, в том числе детское питание и жизненно важные медикаменты, которых, по словам местных жителей, сейчас им особенно не хватает.

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видео, мультимедиа, обострение ситуации вокруг украины 2022, донбасс, украина, видео