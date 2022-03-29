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Новое жилье в Батуми получат до 10 тысяч человек
Новое жилье в Батуми получат до 10 тысяч человек
Аварийные здания в Батуми будут заменены жилыми комплексами современного типа 29.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-29T15:21+0400
2022-03-29T15:21+0400
2022-03-29T15:21+0400
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ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Государственная программа "Батуми без аварийных домов" коснется около 10 тысяч жителей черноморского курортного города, заявил глава АР Аджария Торнике Рижвадзе.Правительство Грузии в понедельник утвердило государственную программу под названием "Батуми без аварийных домов". Согласно программе, аварийные здания в Батуми будут заменены жилыми комплексами современного типа.По его словам, в рамках программы правительство Аджарии предоставит всем застройщикам и строительным компаниям банковскую гарантию в размере 150 миллионов лари (более 46,8 миллиона долларов)."Это продолжение первой фазы. В прошлом году мы выделили 80 миллионов лари (около 25 миллионов долларов) для этой программы", – отметил Рижвадзе.На первом этапе программа коснулась 70 семей, которые жили на улице Руруа. Им предложили альтернативную жилплощадь из квартирного фонда мэрии.По словам мэра Батуми Арчила Чиковани, главная цель осуществления данной программы – улучшение жилищных условий граждан, а также их безопасность.По его словам, существует три категорий зданий по приоритетности. Первое – это дома, где жить небезопасно. Для таких семей мэрия Батуми снимает квартиры. По информации Чиковани, на данном этапе таких семей примерно 200.Вторая категория – это здания, которые подлежат укреплению, однако укрепление зданий нерентабельно. Третья – это те здания, которые можно укрепить."Ни один наш гражданин, не один житель Батуми, который сегодня проживает в аварийных домах, не будет жить в небезопасных условиях. У них будут достойные и безопасные условия жизни", – отметил мэр.На сегодняшний день в Батуми более 140 жилых домов имеют статус аварийных.Вопрос аварийных домов стал особенно актуальным после трагедии в Батуми. Один из подъездов пятиэтажного жилого дома на улице 26 Мая в Батуми обрушился 8 октября 2021 года. Погибли девять человек, среди которых трое детей.
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грузия, новости, общество, ираклий гарибашвили, батуми, аджария, аджарское телевидение
Новое жилье в Батуми получат до 10 тысяч человек
Аварийные здания в Батуми будут заменены жилыми комплексами современного типа
ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Государственная программа "Батуми без аварийных домов" коснется около 10 тысяч жителей черноморского курортного города, заявил глава АР Аджария Торнике Рижвадзе.
Правительство Грузии в понедельник утвердило государственную программу под названием "Батуми без аварийных домов". Согласно программе, аварийные здания в Батуми будут заменены жилыми комплексами современного типа.
"С помощью этой государственной целевой программы мы сможем в последующие три года заменить новым, современным, безопасным жильем до 300 аварийных зданий. Данная программа коснется до 3 тысяч семей – это примерно 10 тысяч жителей Батуми", – заявил Рижвадзе на заседании правительства АР Аджария.
По его словам, в рамках программы правительство Аджарии предоставит всем застройщикам и строительным компаниям банковскую гарантию в размере 150 миллионов лари (более 46,8 миллиона долларов).
"Это продолжение первой фазы. В прошлом году мы выделили 80 миллионов лари (около 25 миллионов долларов) для этой программы", – отметил Рижвадзе.
На первом этапе программа коснулась 70 семей, которые жили на улице Руруа. Им предложили альтернативную жилплощадь из квартирного фонда мэрии.
По словам мэра Батуми Арчила Чиковани, главная цель осуществления данной программы – улучшение жилищных условий граждан, а также их безопасность.
"Мы также сможем улучшить облик нашего города, стимулировать бизнес-сектор. И в то же время это будет и новым источником трудоустройства", – заявил Чиковани в эфире Аджарского телевидения.
По его словам, существует три категорий зданий по приоритетности. Первое – это дома, где жить небезопасно. Для таких семей мэрия Батуми снимает квартиры. По информации Чиковани, на данном этапе таких семей примерно 200.
Вторая категория – это здания, которые подлежат укреплению, однако укрепление зданий нерентабельно. Третья – это те здания, которые можно укрепить.
"Ни один наш гражданин, не один житель Батуми, который сегодня проживает в аварийных домах, не будет жить в небезопасных условиях. У них будут достойные и безопасные условия жизни", – отметил мэр.
На сегодняшний день в Батуми более 140 жилых домов имеют статус аварийных.
Вопрос аварийных домов стал особенно актуальным после трагедии в Батуми. Один из подъездов пятиэтажного жилого дома на улице 26 Мая в Батуми обрушился 8 октября 2021 года. Погибли девять человек, среди которых трое детей.