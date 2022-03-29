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Переговоры России и Украины прошли конструктивно - Мединский
Переговоры России и Украины прошли конструктивно - Мединский
В Турции, в городе Стамбуле закончились переговоры делегаций России и Украины по урегулированию ситуации на Украине 29.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-29T16:28+0400
2022-03-29T16:28+0400
2022-03-29T16:31+0400
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ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Помощник президента РФ Владимир Мединский назвал переговоры делегаций России и Украины по урегулированию ситуации на Украине, которые состоялись сегодня в Стамбуле (Турция), конструктивными. О главных заявлениях руководителя московской делегации пишет РИА Новости.Два шага навстречу"Официальная Москва делает два шага навстречу Киеву по деэскалации конфликта", - заявил Мединский по итогам переговоров в Стамбуле, уточнив, что речь идет о военной и политической составляющих.О предложениях Киева доложат Путину"Переговоры прошли конструктивно. Мы получили предложения со стороны Украины для рассмотрения — понятно сформулированную их позицию по включению в договор. Эти предложения будут рассмотрены в ближайшее время, доложены президенту, и будет дан соответствующий наш ответ", - сказал помощник президента России Владимир МединскийМосква предложила встречу президентов"После сегодняшнего содержательного разговора согласовали и предлагаем решение, по которому встреча глав государств возможна одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел. Тем более, что в момент этого парафирования и рассмотрения деталей договора возможно обсуждение различных политических нюансов и деталей", - отметил Мединский.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
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обострение ситуации вокруг украины 2022, россия, политика, в мире, москва, украина, киев, владимир мединский, стамбул
Переговоры России и Украины прошли конструктивно - Мединский
16:28 29.03.2022 (обновлено: 16:31 29.03.2022)
В Турции, в городе Стамбуле закончились переговоры делегаций России и Украины по урегулированию ситуации на Украине
ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik.
Помощник президента РФ Владимир Мединский назвал переговоры делегаций России и Украины по урегулированию ситуации на Украине, которые состоялись сегодня в Стамбуле (Турция), конструктивными. О главных заявлениях руководителя московской делегации пишет РИА Новости
.
Два шага навстречу
"Официальная Москва делает два шага навстречу Киеву по деэскалации конфликта", - заявил Мединский по итогам переговоров в Стамбуле, уточнив, что речь идет о военной и политической составляющих.
О предложениях Киева доложат Путину
"Переговоры прошли конструктивно. Мы получили предложения со стороны Украины для рассмотрения — понятно сформулированную их позицию по включению в договор. Эти предложения будут рассмотрены в ближайшее время, доложены президенту, и будет дан соответствующий наш ответ", - сказал помощник президента России Владимир Мединский
Москва предложила встречу президентов
"После сегодняшнего содержательного разговора согласовали и предлагаем решение, по которому встреча глав государств возможна одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел. Тем более, что в момент этого парафирования и рассмотрения деталей договора возможно обсуждение различных политических нюансов и деталей", - отметил Мединский.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.