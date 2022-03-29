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"Переговоры всегда имеют смысл" – Бурджанадзе об отношениях Грузии с РФ
"Переговоры всегда имеют смысл" – Бурджанадзе об отношениях Грузии с РФ
На любых переговорах необходимо быть профессионалом и патриотом своей страны, отметила политик 29.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-29T11:29+0400
2022-03-29T11:29+0400
2022-03-29T11:52+0400
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ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Экс-спикер парламента Грузии, лидер партии "Единая Грузия" Нино Бурджанадзе считает необходимым вести диалог с российской стороной.Как отметила Бурджанадзе, с Россией разговаривают все мировые лидеры, а Грузия – единственная страна, которая этого не делает.При этом она подчеркнула, что на любых переговорах необходимо быть профессионалом и патриотом своей страны."Я всегда была за то, чтобы разговаривать достойно. Я всегда говорила со всеми, в любой ситуации достойно и никогда не была напугана. Также не представляла позицию, которая противоречит интересам моей страны", – отметила она.Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.Диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий и переговоров члена Совфеда РФ Григория Карасина и спецпредставителя премьера Грузии по связям с РФ Зураба Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге.Между странами отсутствует прямое авиасообщение с июля 2019 года. Причиной этому стали события 20 июня этого же года, когда перед зданием парламента Грузии прошла масштабная антироссийская акция.
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"Переговоры всегда имеют смысл" – Бурджанадзе об отношениях Грузии с РФ
11:29 29.03.2022 (обновлено: 11:52 29.03.2022)
На любых переговорах необходимо быть профессионалом и патриотом своей страны, отметила политик
ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Экс-спикер парламента Грузии, лидер партии "Единая Грузия" Нино Бурджанадзе считает необходимым вести диалог с российской стороной.
Как отметила Бурджанадзе, с Россией разговаривают все мировые лидеры, а Грузия – единственная страна, которая этого не делает.
"Сегодня, несмотря крайне тяжелое положение, с Россией разговаривают, в том числе президент Зеленский (президент Украины – ред.). Я думаю, что эти вопросы (нужен ли диалог с РФ – ред.) должны быть сняты раз и навсегда... Переговоры всегда имеют смысл", – заявила Бурджанадзе.
При этом она подчеркнула, что на любых переговорах необходимо быть профессионалом и патриотом своей страны.
"Я всегда была за то, чтобы разговаривать достойно. Я всегда говорила со всеми, в любой ситуации достойно и никогда не была напугана. Также не представляла позицию, которая противоречит интересам моей страны", – отметила она.
Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.
Диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий и переговоров члена Совфеда РФ Григория Карасина и спецпредставителя премьера Грузии по связям с РФ Зураба Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге.
Между странами отсутствует прямое авиасообщение с июля 2019 года. Причиной этому стали события 20 июня этого же года, когда перед зданием парламента Грузии прошла масштабная антироссийская акция.