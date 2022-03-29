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"Переговоры всегда имеют смысл" – Бурджанадзе об отношениях Грузии с РФ

"Переговоры всегда имеют смысл" – Бурджанадзе об отношениях Грузии с РФ

На любых переговорах необходимо быть профессионалом и патриотом своей страны, отметила политик 29.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-29T11:29+0400

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ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Экс-спикер парламента Грузии, лидер партии "Единая Грузия" Нино Бурджанадзе считает необходимым вести диалог с российской стороной.Как отметила Бурджанадзе, с Россией разговаривают все мировые лидеры, а Грузия – единственная страна, которая этого не делает.При этом она подчеркнула, что на любых переговорах необходимо быть профессионалом и патриотом своей страны."Я всегда была за то, чтобы разговаривать достойно. Я всегда говорила со всеми, в любой ситуации достойно и никогда не была напугана. Также не представляла позицию, которая противоречит интересам моей страны", – отметила она.Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.Диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий и переговоров члена Совфеда РФ Григория Карасина и спецпредставителя премьера Грузии по связям с РФ Зураба Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге.Между странами отсутствует прямое авиасообщение с июля 2019 года. Причиной этому стали события 20 июня этого же года, когда перед зданием парламента Грузии прошла масштабная антироссийская акция.

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политика, россия, грузия, зураб абашидзе, григорий карасин, москва, прага