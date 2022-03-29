https://sputnik-georgia.ru/20220329/posledstviya-uragana-v-tbilisi-ili-pochemu-nado-strakhovat-mashinu---foto-265586128.html

Последствия урагана в Тбилиси или почему надо страховать машину - фото

Последствия урагана в Тбилиси или почему надо страховать машину - фото

Ураганный ветер, который бушевал в Грузии в последние дни, повалил огромные деревья прямо в центре города на подъеме Варазисхеви. Смотрите в фотоленте Sputnik... 29.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-29T14:36+0400

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2022-03-29T14:50+0400

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Поваленные деревья повредили несколько автомобилей на подъеме Варазисхеви у здания первого корпуса ТГУ, несколько полос проезжей части дороги оказались заблокированы.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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