Последствия урагана в Тбилиси или почему надо страховать машину - фото
Крупное ЧП произошло рядом со зданием первого корпуса ТГУ на подъеме Варазисхеви в районе Ваке в Тбилиси.
Крупное ЧП произошло рядом со зданием первого корпуса ТГУ на подъеме Варазисхеви в районе Ваке в Тбилиси.
Сильный ветер средь бела дня повалил тут большие деревья, которые упали на проезжую часть и припаркованные у обочины автомобили.
Сильный ветер средь бела дня повалил тут большие деревья, которые упали на проезжую часть и припаркованные у обочины автомобили.
ЧП произошло 28 марта, в понедельник. Было повреждено несколько машин, но к счастью, обошлось без жертв.
ЧП произошло 28 марта, в понедельник. Было повреждено несколько машин, но к счастью, обошлось без жертв.
На место сразу прибыли несколько экипажей патрульной полиции и сотрудники городских служб.
На место сразу прибыли несколько экипажей патрульной полиции и сотрудники городских служб.
Спасатели и полиция приступили к расчистке проезжей части и уборке завалов.
Спасатели и полиция приступили к расчистке проезжей части и уборке завалов.
Несколько машин получили довольно сильные внешние повреждения.
Несколько машин получили довольно сильные внешние повреждения.
Такие случаи заставляют задуматься о том, что необходимо страховать свои транспортные средства.
Такие случаи заставляют задуматься о том, что необходимо страховать свои транспортные средства.
Ведь далеко не у каждого водителя в Грузии сегодня оформлена страховка на автомобиль.
Ведь далеко не у каждого водителя в Грузии сегодня оформлена страховка на автомобиль.
Многие предпочитают рассчитывать на удачу и безаварийную езду, как и на то, что в случае ДТП удастся договориться с другой стороной по ремонту авто.
Многие предпочитают рассчитывать на удачу и безаварийную езду, как и на то, что в случае ДТП удастся договориться с другой стороной по ремонту авто.
Однако в случае, когда виновник - погода, с нее возмещение убытков не получишь. Поэтому хорошо, если машина застрахована. Так хоть есть надежда, что страховая покроет часть расходов или полностью.
Однако в случае, когда виновник - погода, с нее возмещение убытков не получишь. Поэтому хорошо, если машина застрахована. Так хоть есть надежда, что страховая покроет часть расходов или полностью.