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Последствия урагана в Тбилиси или почему надо страховать машину - фото
Последствия урагана в Тбилиси или почему надо страховать машину - фото
Ураганный ветер, который бушевал в Грузии в последние дни, повалил огромные деревья прямо в центре города на подъеме Варазисхеви. Смотрите в фотоленте Sputnik... 29.03.2022, Sputnik Грузия
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Поваленные деревья повредили несколько автомобилей на подъеме Варазисхеви у здания первого корпуса ТГУ, несколько полос проезжей части дороги оказались заблокированы.
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фотография, новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, происшествия, ветер, тбилиси, фото

Последствия урагана в Тбилиси или почему надо страховать машину - фото

14:36 29.03.2022 (обновлено: 14:50 29.03.2022)
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Ураганный ветер, который бушевал в Грузии в последние дни, повалил огромные деревья прямо в центре города на подъеме Варазисхеви. Смотрите в фотоленте Sputnik кадры с места происшествия.
Поваленные деревья повредили несколько автомобилей на подъеме Варазисхеви у здания первого корпуса ТГУ, несколько полос проезжей части дороги оказались заблокированы.
© photo: Sputnik / Stringer

Крупное ЧП произошло рядом со зданием первого корпуса ТГУ на подъеме Варазисхеви в районе Ваке в Тбилиси.

Крупное ЧП произошло рядом со зданием первого корпуса ТГУ на подъеме Варазисхеви в районе Ваке в Тбилиси. - Sputnik Грузия
1/10
© photo: Sputnik / Stringer

Крупное ЧП произошло рядом со зданием первого корпуса ТГУ на подъеме Варазисхеви в районе Ваке в Тбилиси.

© photo: Sputnik / Stringer

Сильный ветер средь бела дня повалил тут большие деревья, которые упали на проезжую часть и припаркованные у обочины автомобили.

Сильный ветер средь бела дня повалил тут большие деревья, которые упали на проезжую часть и припаркованные у обочины автомобили. - Sputnik Грузия
2/10
© photo: Sputnik / Stringer

Сильный ветер средь бела дня повалил тут большие деревья, которые упали на проезжую часть и припаркованные у обочины автомобили.

© photo: Sputnik / Stringer

ЧП произошло 28 марта, в понедельник. Было повреждено несколько машин, но к счастью, обошлось без жертв.

ЧП произошло 28 марта, в понедельник. Было повреждено несколько машин, но к счастью, обошлось без жертв. - Sputnik Грузия
3/10
© photo: Sputnik / Stringer

ЧП произошло 28 марта, в понедельник. Было повреждено несколько машин, но к счастью, обошлось без жертв.

© photo: Sputnik / Stringer

На место сразу прибыли несколько экипажей патрульной полиции и сотрудники городских служб.

На место сразу прибыли несколько экипажей патрульной полиции и сотрудники городских служб. - Sputnik Грузия
4/10
© photo: Sputnik / Stringer

На место сразу прибыли несколько экипажей патрульной полиции и сотрудники городских служб.

© photo: Sputnik / Stringer

Спасатели и полиция приступили к расчистке проезжей части и уборке завалов.

Спасатели и полиция приступили к расчистке проезжей части и уборке завалов. - Sputnik Грузия
5/10
© photo: Sputnik / Stringer

Спасатели и полиция приступили к расчистке проезжей части и уборке завалов.

© photo: Sputnik / Stringer

Несколько машин получили довольно сильные внешние повреждения.

Несколько машин получили довольно сильные внешние повреждения. - Sputnik Грузия
6/10
© photo: Sputnik / Stringer

Несколько машин получили довольно сильные внешние повреждения.

© photo: Sputnik / Stringer

Такие случаи заставляют задуматься о том, что необходимо страховать свои транспортные средства.

Такие случаи заставляют задуматься о том, что необходимо страховать свои транспортные средства. - Sputnik Грузия
7/10
© photo: Sputnik / Stringer

Такие случаи заставляют задуматься о том, что необходимо страховать свои транспортные средства.

© photo: Sputnik / Stringer

Ведь далеко не у каждого водителя в Грузии сегодня оформлена страховка на автомобиль.

Ведь далеко не у каждого водителя в Грузии сегодня оформлена страховка на автомобиль. - Sputnik Грузия
8/10
© photo: Sputnik / Stringer

Ведь далеко не у каждого водителя в Грузии сегодня оформлена страховка на автомобиль.

© photo: Sputnik / Stringer

Многие предпочитают рассчитывать на удачу и безаварийную езду, как и на то, что в случае ДТП удастся договориться с другой стороной по ремонту авто.

Многие предпочитают рассчитывать на удачу и безаварийную езду, как и на то, что в случае ДТП удастся договориться с другой стороной по ремонту авто. - Sputnik Грузия
9/10
© photo: Sputnik / Stringer

Многие предпочитают рассчитывать на удачу и безаварийную езду, как и на то, что в случае ДТП удастся договориться с другой стороной по ремонту авто.

© photo: Sputnik / Stringer

Однако в случае, когда виновник - погода, с нее возмещение убытков не получишь. Поэтому хорошо, если машина застрахована. Так хоть есть надежда, что страховая покроет часть расходов или полностью.

Однако в случае, когда виновник - погода, с нее возмещение убытков не получишь. Поэтому хорошо, если машина застрахована. Так хоть есть надежда, что страховая покроет часть расходов или полностью. - Sputnik Грузия
10/10
© photo: Sputnik / Stringer

Однако в случае, когда виновник - погода, с нее возмещение убытков не получишь. Поэтому хорошо, если машина застрахована. Так хоть есть надежда, что страховая покроет часть расходов или полностью.

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