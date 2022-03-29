https://sputnik-georgia.ru/20220329/pravitelstvo-adzharii-vydelit-na-lechenie-besplodiya-bolee-polumilliona-lari-265592178.html

Правительство Аджарии выделит на лечение бесплодия более полумиллиона лари

Правительство Аджарии выделит на лечение бесплодия более полумиллиона лари

Бенефициарами программы станут лица, нуждающиеся в репродуктивной медицинской помощи 29.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-29T17:01+0400

2022-03-29T17:01+0400

2022-03-29T17:01+0400

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ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Правительство АР Аджария приняло решение в рамках новой программы здравоохранения профинансировать диагностику и лечение бесплодия и выделить на это направление из бюджета до полумиллиона лари (около 157 тысяч долларов), заявил глава правительства Торнике Рижвадзе.Бенефициарами программы станут лица, нуждающиеся в репродуктивной медицинской помощи. Финансироваться будут люди из разных социальных категорий.По словам Рижвадзе, исходя из количества обращений власти планируют увеличить финансирование в будущем.Как было отмечено на заседании правительства, финансирование лечения бесплодия в Аджарии станет пилотным для Грузии проектом.Согласно статистике, в 2020 году количество умерших в Грузии превысило количество новорожденных. Если в 2019 году естественный прирост составлял 1637 человек, то в 2020 году в этой графе — минус 4 017. Рождаемость в Грузии снизилась на 3,7% по сравнению с 2019-м.

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грузия, новости, общество, аджария, бесплодие