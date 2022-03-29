https://sputnik-georgia.ru/20220329/proekt-gruzinskogo-rezhissera-popal-v-sektsiyu-kannskogo-festivalya-265572026.html

Проект грузинского режиссера попал в секцию Каннского фестиваля

Проект грузинского режиссера попал в секцию Каннского фестиваля

В этом году на секцию приглашены кинематографисты из Нидерландов, Зимбабве, Судана, Грузии, Египта и других стран 29.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-29T09:52+0400

2022-03-29T09:52+0400

2022-03-29T09:52+0400

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леван когуашвили

каннский кинофестиваль

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ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Кинопроект Левана Когуашвили "Гурия" прошел отбор на секции "L"Atelier" Международного Каннского кинофестиваля, говорится в сообщении киноцентра Грузии."L"Atelier" – платформа, созданная в 2005 году для поощрения творческого кинопроизводства и появления нового поколения кинематографистов. В этом году в секции представлены 15 проектов из 15 стран. Так, режиссеры-участники в сопровождении своих продюсеров смогут встретиться с потенциальными партнерами.Интересно, что художественный кинопроект Левана Когуашвили "Гурия" в 2019 году получил финансирования в размере 9 тысяч евро от фонда Хуберта Балса на разработку сценария.Проект "Гурия" также является одним из победителей конкурса полнометражных фильмов Национального киноцентра. Над проектом работали сценаристы Борис Фрумин, Георгий Кекелидзе и Леван Когуашвили, продюсеры – Елена Ершова и Натия Чхартишвили.

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грузия, новости, культура, леван когуашвили, каннский кинофестиваль