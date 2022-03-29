https://sputnik-georgia.ru/20220329/pryamaya-translyatsiya---ezhenedelnyy-brifing-marii-zakharovoy-265588307.html

Прямая трансляция - еженедельный брифинг Марии Захаровой

Прямая трансляция - еженедельный брифинг Марии Захаровой

Смотрите в видео прямой эфир из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. 29.03.2022, Sputnik Грузия

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Представитель МИД России Мария Захарова проводит свой традиционный еженедельный брифинг и отвечает на вопросы журналистов.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, мария захарова, мид рф, россия, политика, видео