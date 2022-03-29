https://sputnik-georgia.ru/20220329/pryamaya-translyatsiya---ezhenedelnyy-brifing-marii-zakharovoy-265588307.html
Прямая трансляция - еженедельный брифинг Марии Захаровой
Прямая трансляция - еженедельный брифинг Марии Захаровой
Смотрите в видео прямой эфир из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. 29.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-29T16:23+0400
2022-03-29T16:23+0400
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видео
мультимедиа
мария захарова
мид рф
россия
политика
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Представитель МИД России Мария Захарова проводит свой традиционный еженедельный брифинг и отвечает на вопросы журналистов.
Sputnik Грузия
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2022
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Прямая трансляция - еженедельный брифинг Марии Захаровой
Прямая трансляция - еженедельный брифинг Марии Захаровой
2022-03-29T16:23+0400
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PT1S
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
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видео, мультимедиа, мария захарова, мид рф, россия, политика, видео
Прямая трансляция - еженедельный брифинг Марии Захаровой
16:23 29.03.2022 (обновлено: 16:34 29.03.2022)
Смотрите в видео прямой эфир из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Представитель МИД России Мария Захарова проводит свой традиционный еженедельный брифинг и отвечает на вопросы журналистов.