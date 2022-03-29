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Завершена трансляция - пресс-конференция Мединского после переговоров

Завершена трансляция - пресс-конференция Мединского после переговоров

Помощник президента России Владимир Мединский проводит брифинг по итогам переговоров с представителем Украины Давидом Арахамия в Стамбуле 29.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-29T15:44+0400

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Встреча помощника президента России Владимира Мединского и руководителя фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давида Арахамия состоялась во вторник в Стамбуле. Переговоры проходили в резиденции турецкого лидера Долмабахче.До начала встречи перед делегациями выступил президент Турции Тайип Эрдоган и пожелал достичь результата. Он сообщил, что должен отправиться с визитом в Узбекистан, но оставляет в Стамбуле министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу "для оказания поддержки в случае необходимости".Кроме того, в зале присутствовал российский предприниматель Роман Абрамович.Первые переговоры делегаций состоялись 28 февраля в Гомельской области Белоруссии. Затем представители России и Украины встречались 3 марта в Беловежской пуще, и 7 марта - в Брестской области. В середине марта встречи решили проводить ежедневно в онлайн-режиме.

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