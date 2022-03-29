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Завершена трансляция - пресс-конференция Мединского после переговоров
Завершена трансляция - пресс-конференция Мединского после переговоров
Помощник президента России Владимир Мединский проводит брифинг по итогам переговоров с представителем Украины Давидом Арахамия в Стамбуле 29.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-29T15:44+0400
2022-03-29T15:44+0400
2022-03-29T16:01+0400
видео
мультимедиа
обострение ситуации вокруг украины 2022
владимир мединский
россия
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Встреча помощника президента России Владимира Мединского и руководителя фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давида Арахамия состоялась во вторник в Стамбуле. Переговоры проходили в резиденции турецкого лидера Долмабахче.До начала встречи перед делегациями выступил президент Турции Тайип Эрдоган и пожелал достичь результата. Он сообщил, что должен отправиться с визитом в Узбекистан, но оставляет в Стамбуле министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу "для оказания поддержки в случае необходимости".Кроме того, в зале присутствовал российский предприниматель Роман Абрамович.Первые переговоры делегаций состоялись 28 февраля в Гомельской области Белоруссии. Затем представители России и Украины встречались 3 марта в Беловежской пуще, и 7 марта - в Брестской области. В середине марта встречи решили проводить ежедневно в онлайн-режиме.
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Прямая трансляция - пресс-конференция Мединского после переговоров
Прямая трансляция - пресс-конференция Мединского после переговоров
2022-03-29T15:44+0400
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видео, мультимедиа, обострение ситуации вокруг украины 2022, владимир мединский, россия, видео
Завершена трансляция - пресс-конференция Мединского после переговоров
15:44 29.03.2022 (обновлено: 16:01 29.03.2022)
Помощник президента России Владимир Мединский проводит брифинг по итогам переговоров с представителем Украины Давидом Арахамия в Стамбуле
Встреча помощника президента России Владимира Мединского и руководителя фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давида Арахамия состоялась во вторник в Стамбуле. Переговоры проходили в резиденции турецкого лидера Долмабахче.
До начала встречи перед делегациями выступил президент Турции Тайип Эрдоган и пожелал достичь результата. Он сообщил, что должен отправиться с визитом в Узбекистан, но оставляет в Стамбуле министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу "для оказания поддержки в случае необходимости".
Кроме того, в зале присутствовал российский предприниматель Роман Абрамович.
Первые переговоры делегаций состоялись 28 февраля в Гомельской области Белоруссии. Затем представители России и Украины встречались 3 марта в Беловежской пуще, и 7 марта - в Брестской области. В середине марта встречи решили проводить ежедневно в онлайн-режиме.