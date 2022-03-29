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Пустые полки и очереди: как выглядит продовольственный кризис в Афинах? - видео
Пустые полки и очереди: как выглядит продовольственный кризис в Афинах? - видео
Перед супермаркетами в Афинах выстроились длинные очереди людей после того, как были введены ограничения на покупку некоторых продуктов питания. Смотрите... 29.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-29T11:09+0400
2022-03-29T11:09+0400
2022-03-29T11:09+0400
греция
афины
продукты питания
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В Афинах наблюдается дефицит продовольствия и товаров первой необходимости.В ряде греческих супермаркетов введены временные количественные ограничения на продажи муки, подсолнечного и кукурузного масла. Покупателям разрешается приобретать по три мешка муки и по три бутылки масла в одни руки. Это несмотря на то, что власти не устанавливали в централизованном порядке потолка на объемы подобных товаров, покупаемых населением.
греция
афины
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Пустые полки и очереди: как выглядит продовольственный кризис в Афинах?
Пустые полки и очереди: как выглядит продовольственный кризис в Афинах?
2022-03-29T11:09+0400
true
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Sputnik Грузия
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греция, афины, продукты питания, мультимедиа, видео, видео
Пустые полки и очереди: как выглядит продовольственный кризис в Афинах? - видео
Перед супермаркетами в Афинах выстроились длинные очереди людей после того, как были введены ограничения на покупку некоторых продуктов питания. Смотрите подробности в видео
В Афинах наблюдается дефицит продовольствия и товаров первой необходимости.
В ряде греческих супермаркетов введены временные количественные ограничения на продажи муки, подсолнечного и кукурузного масла.
Покупателям разрешается приобретать по три мешка муки и по три бутылки масла в одни руки. Это несмотря на то, что власти не устанавливали в централизованном порядке потолка на объемы подобных товаров, покупаемых населением.