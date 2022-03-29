https://sputnik-georgia.ru/20220329/pustye-polki-i-ocheredi-kak-vyglyadit-prodovolstvennyy-krizis-v-afinakh---video-265577551.html

Пустые полки и очереди: как выглядит продовольственный кризис в Афинах? - видео

Пустые полки и очереди: как выглядит продовольственный кризис в Афинах? - видео

Перед супермаркетами в Афинах выстроились длинные очереди людей после того, как были введены ограничения на покупку некоторых продуктов питания. Смотрите... 29.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-29T11:09+0400

2022-03-29T11:09+0400

2022-03-29T11:09+0400

греция

афины

продукты питания

мультимедиа

видео

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В Афинах наблюдается дефицит продовольствия и товаров первой необходимости.В ряде греческих супермаркетов введены временные количественные ограничения на продажи муки, подсолнечного и кукурузного масла. Покупателям разрешается приобретать по три мешка муки и по три бутылки масла в одни руки. Это несмотря на то, что власти не устанавливали в централизованном порядке потолка на объемы подобных товаров, покупаемых населением.

греция

афины

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Пустые полки и очереди: как выглядит продовольственный кризис в Афинах? Пустые полки и очереди: как выглядит продовольственный кризис в Афинах? 2022-03-29T11:09+0400 true PT1M39S

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

греция, афины, продукты питания, мультимедиа, видео, видео