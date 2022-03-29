https://sputnik-georgia.ru/20220329/rossiyskim-operatoram-mobilnoy-svyazi-rekomendovano-otkazatsya-ot-bezlimitnykh-tarifov-265570781.html

Российским операторам мобильной связи рекомендовано отказаться от безлимитных тарифов

Российским операторам мобильной связи рекомендовано отказаться от безлимитных тарифов

В условиях сокращения доступности иностранного оборудования необходимо найти баланс по поддержанию и развитию мобильных сетей, считают в министерстве 29.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-29T08:32+0400

2022-03-29T08:32+0400

2022-03-29T08:57+0400

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ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Мобильным операторам России рекомендовано исключить неограниченное потребление трафика абонентами сетей связи, в том числе ограничив безлимитные тарифные планы, говорится в письме Минцифры России операторам.Уточняется, что рекомендации даны для "надлежащего функционирования сетей связи, а также целостного и устойчивого функционирования российской инфраструктуры связи" и призваны обеспечить равномерную нагрузку на сеть.В то же время в Минцифры уточнили, что "в условиях внешнего санкционного давления и сокращения доступности иностранного оборудования необходимо найти баланс по поддержанию и развитию мобильных сетей". "Мы принимаем меры для разумного потребления трафика при сохранении качества и доступности основных цифровых сервисов и услуг", – говорится в сообщении министерства в Telegram-канале Минцифры.Среди адресатов письма "Ростелеком", "Мегафон", "Вымпелком" ("Билайн"), "Мобильные ТелеСистемы" и "Т2 Мобайл".

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