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Российским операторам мобильной связи рекомендовано отказаться от безлимитных тарифов
Российским операторам мобильной связи рекомендовано отказаться от безлимитных тарифов
В условиях сокращения доступности иностранного оборудования необходимо найти баланс по поддержанию и развитию мобильных сетей, считают в министерстве 29.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-29T08:32+0400
2022-03-29T08:32+0400
2022-03-29T08:57+0400
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ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Мобильным операторам России рекомендовано исключить неограниченное потребление трафика абонентами сетей связи, в том числе ограничив безлимитные тарифные планы, говорится в письме Минцифры России операторам.Уточняется, что рекомендации даны для "надлежащего функционирования сетей связи, а также целостного и устойчивого функционирования российской инфраструктуры связи" и призваны обеспечить равномерную нагрузку на сеть.В то же время в Минцифры уточнили, что "в условиях внешнего санкционного давления и сокращения доступности иностранного оборудования необходимо найти баланс по поддержанию и развитию мобильных сетей". "Мы принимаем меры для разумного потребления трафика при сохранении качества и доступности основных цифровых сервисов и услуг", – говорится в сообщении министерства в Telegram-канале Минцифры.Среди адресатов письма "Ростелеком", "Мегафон", "Вымпелком" ("Билайн"), "Мобильные ТелеСистемы" и "Т2 Мобайл".
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Российским операторам мобильной связи рекомендовано отказаться от безлимитных тарифов
08:32 29.03.2022 (обновлено: 08:57 29.03.2022)
В условиях сокращения доступности иностранного оборудования необходимо найти баланс по поддержанию и развитию мобильных сетей, считают в министерстве
ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Мобильным операторам России рекомендовано исключить неограниченное потребление трафика абонентами сетей связи, в том числе ограничив безлимитные тарифные планы, говорится в письме Минцифры России операторам.
"В текущих условиях рекомендуем сбалансировать объемы потребительского трафика абонентами сетей мобильной связи в рамках тарифных планов, в том числе предусмотрев разумное сокращение таких объемов. Исключить неограниченное потребление трафика абонентами сетей мобильной связи, в том числе ограничив безлимитные тарифные планы", – говорится в письме, копией которого располагает РИА Новости.
Уточняется, что рекомендации даны для "надлежащего функционирования сетей связи, а также целостного и устойчивого функционирования российской инфраструктуры связи" и призваны обеспечить равномерную нагрузку на сеть.
В то же время в Минцифры уточнили, что "в условиях внешнего санкционного давления и сокращения доступности иностранного оборудования необходимо найти баланс по поддержанию и развитию мобильных сетей". "Мы принимаем меры для разумного потребления трафика при сохранении качества и доступности основных цифровых сервисов и услуг", – говорится в сообщении министерства в Telegram-канале Минцифры.
Среди адресатов письма "Ростелеком", "Мегафон", "Вымпелком" ("Билайн"), "Мобильные ТелеСистемы" и "Т2 Мобайл".