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Сказка или реальность? Необычная выставка "Цикара – музей в музее" открывается в Тбилиси
Сказка или реальность? Необычная выставка "Цикара – музей в музее" открывается в Тбилиси
Выставка "Цикара – музей в музее" впервые была представлена в октябре 2018 года в музее Штрувельпетера во Франкфурте 29.03.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Выставка под названием "Цикара – музей в музее" откроется в столичной галерее TBC Concept 1 апреля. Экспозиция объединяет работы кураторов и художников Тамар Надирадзе, Зуры Мчедлишвили, Варлама Джмухадзе, Ираклия Чумбуридзе, Нато Багратиони и других. Авторы идеи проекта - иллюстраторы Гио Джинчарадзе, Эка Таблиашвили, Хатия Мчедлишвили и Татия Надареишвили.Выставка "Цикара – музей в музее" впервые была представлена в октябре 2018 года в музее Штрувельпетера во Франкфурте, в рамках культурной программы проекта "Страна-гость Франкфуртской книжной ярмарки – Грузия".Экспозиция реализована при поддержке Грузинского национального книжного центра, министерства образования, науки, культуры и спорта Грузии, а также Музея Штрувельпетера и банка TBC.Посетители смогут посетить выставку с 1 по 28 апреля в пространстве TBC Concept.
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Сказка или реальность? Необычная выставка "Цикара – музей в музее" открывается в Тбилиси
15:37 29.03.2022 (обновлено: 16:02 29.03.2022)
Выставка "Цикара – музей в музее" впервые была представлена в октябре 2018 года в музее Штрувельпетера во Франкфурте
ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Выставка под названием "Цикара – музей в музее" откроется в столичной галерее TBC Concept 1 апреля.
Экспозиция объединяет работы кураторов и художников Тамар Надирадзе, Зуры Мчедлишвили, Варлама Джмухадзе, Ираклия Чумбуридзе, Нато Багратиони и других. Авторы идеи проекта - иллюстраторы Гио Джинчарадзе, Эка Таблиашвили, Хатия Мчедлишвили и Татия Надареишвили.
"Авторы музея разыскали в библиотеках и архивах разные версии сказок, разные их части и объединили. Музей Цикара - это смесь правды и вымышленного. Авторы даже нашли вещи сказочных геров и экспонировали их в музее. Работа над музеем походила на расследование. Эти предметы доказательство того, что сказка когда-то действительно была", - рассказывает один из авторов проекта, Мариам Натрошвили.
Выставка "Цикара – музей в музее" впервые была представлена в октябре 2018 года в музее Штрувельпетера во Франкфурте, в рамках культурной программы проекта "Страна-гость Франкфуртской книжной ярмарки – Грузия".
Экспозиция реализована при поддержке Грузинского национального книжного центра, министерства образования, науки, культуры и спорта Грузии, а также Музея Штрувельпетера и банка TBC.
Посетители смогут посетить выставку с 1 по 28 апреля в пространстве TBC Concept.