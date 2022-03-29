https://sputnik-georgia.ru/20220329/skazka-ili-realnost-neobychnaya-vystavka-tsikara--muzey-v-muzee-otkryvaetsya-v-tbilisi-265588904.html

Сказка или реальность? Необычная выставка "Цикара – музей в музее" открывается в Тбилиси

Сказка или реальность? Необычная выставка "Цикара – музей в музее" открывается в Тбилиси

Выставка "Цикара – музей в музее" впервые была представлена ​​в октябре 2018 года в музее Штрувельпетера во Франкфурте 29.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-29T15:37+0400

2022-03-29T15:37+0400

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ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Выставка под названием "Цикара – музей в музее" откроется в столичной галерее TBC Concept 1 апреля. Экспозиция объединяет работы кураторов и художников Тамар Надирадзе, Зуры Мчедлишвили, Варлама Джмухадзе, Ираклия Чумбуридзе, Нато Багратиони и других. Авторы идеи проекта - иллюстраторы Гио Джинчарадзе, Эка Таблиашвили, Хатия Мчедлишвили и Татия Надареишвили.Выставка "Цикара – музей в музее" впервые была представлена ​​в октябре 2018 года в музее Штрувельпетера во Франкфурте, в рамках культурной программы проекта "Страна-гость Франкфуртской книжной ярмарки – Грузия".Экспозиция реализована при поддержке Грузинского национального книжного центра, министерства образования, науки, культуры и спорта Грузии, а также Музея Штрувельпетера и банка TBC.Посетители смогут посетить выставку с 1 по 28 апреля в пространстве TBC Concept.

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тбилиси, культура, грузия, культурная жизнь грузии, новости