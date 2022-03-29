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Скончался грузинский оперный певец Нугзар Гелашвили
Скончался грузинский оперный певец Нугзар Гелашвили
Нугзар Гелашвили был солистом Театра оперы и балета имени Закария Палиашвили и исполнял множество интересных партий 29.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-29T17:48+0400
2022-03-29T17:48+0400
2022-03-29T17:48+0400
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ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Грузинский оперный певец, народный артист Грузии Нугзар Гелашвили скончался в возрасте 88 лет, говорится в сообщении министерства культуры, спорта и молодежи.В ведомстве выразили соболезнования в связи с кончиной выдающегося артиста.Нугзар Гелашвили был солистом Театра оперы и балета имени Закария Палиашвили и исполнил множество интересных партий.Примечательно участие Нугзара Гелашвили в следующих постановках: "Даиси" и "Абесалом и Этери" Палиашвили, "Кето и Коте" Долидзе, "Травиата" Верди и других.Нугзар Гелашвили был лауреатом Государственной премии, в 1999 году был награжден Орденом Чести за вклад в развитие и популяризацию грузинской музыки и хореографии.
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Sputnik Грузия
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кто ушел из жизни в 2022 году?, грузия, новости, культура, тбилисский театр оперы и балета
Скончался грузинский оперный певец Нугзар Гелашвили
Нугзар Гелашвили был солистом Театра оперы и балета имени Закария Палиашвили и исполнял множество интересных партий
ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Грузинский оперный певец, народный артист Грузии Нугзар Гелашвили скончался в возрасте 88 лет, говорится в сообщении министерства культуры, спорта и молодежи.
В ведомстве выразили соболезнования в связи с кончиной выдающегося артиста.
"Министерство культуры, спорта и молодежи отдает дань уважения вкладу Нугзара Гелашвили в развитие грузинской культуры и выражает соболезнования его семье, друзьям и коллегам", - говорится в сообщении.
Нугзар Гелашвили был солистом Театра оперы и балета имени Закария Палиашвили и исполнил множество интересных партий.
Примечательно участие Нугзара Гелашвили в следующих постановках: "Даиси" и "Абесалом и Этери" Палиашвили, "Кето и Коте" Долидзе, "Травиата" Верди и других.
Нугзар Гелашвили был лауреатом Государственной премии, в 1999 году был награжден Орденом Чести за вклад в развитие и популяризацию грузинской музыки и хореографии.