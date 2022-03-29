https://sputnik-georgia.ru/20220329/skonchalsya-gruzinskiy-opernyy-pevets-nugzar-gelashvili-265594327.html

Скончался грузинский оперный певец Нугзар Гелашвили

Скончался грузинский оперный певец Нугзар Гелашвили

Нугзар Гелашвили был солистом Театра оперы и балета имени Закария Палиашвили и исполнял множество интересных партий 29.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-29T17:48+0400

2022-03-29T17:48+0400

2022-03-29T17:48+0400

кто ушел из жизни в 2022 году?

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ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Грузинский оперный певец, народный артист Грузии Нугзар Гелашвили скончался в возрасте 88 лет, говорится в сообщении министерства культуры, спорта и молодежи.В ведомстве выразили соболезнования в связи с кончиной выдающегося артиста.Нугзар Гелашвили был солистом Театра оперы и балета имени Закария Палиашвили и исполнил множество интересных партий.Примечательно участие Нугзара Гелашвили в следующих постановках: "Даиси" и "Абесалом и Этери" Палиашвили, "Кето и Коте" Долидзе, "Травиата" Верди и других.Нугзар Гелашвили был лауреатом Государственной премии, в 1999 году был награжден Орденом Чести за вклад в развитие и популяризацию грузинской музыки и хореографии.

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кто ушел из жизни в 2022 году?, грузия, новости, культура, тбилисский театр оперы и балета