https://sputnik-georgia.ru/20220329/sud-gruzii-vynes-prigovor-po-mezhdunarodnomu-delu-ob-otmyvanii-deneg-265599529.html

Суд Грузии вынес приговор по международному делу об отмывании денег

Суд Грузии вынес приговор по международному делу об отмывании денег

По решению суда, все участвовавшие в схеме предприятия были закрыты и каждое оштрафовано на 100 тысяч лари 29.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-29T22:00+0400

2022-03-29T22:00+0400

2022-03-29T22:12+0400

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ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Тбилисский городской суд завершил рассмотрение дела о международной схеме отмывания денег, организатор – гражданин Ирана, получил 10 лет тюрьмы, говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры Грузии.Помимо гражданина Ирана виновными были признаны 12 человек - участников схемы отмывания денег и 13 предприятий.На суде стороне обвинения удалось доказать, что гражданин Ирана создал организованную преступную группировку для ввоза в Грузию большой суммы иностранной валюты и ее отмывания через счета фиктивных предприятий.В обязанности членов преступной группировки входило создание компаний, которые не собирались заниматься предпринимательской деятельностью, а также ввоз денег в Грузию в тайниках автомобилей. После они должны были разделить сумму и внести ее на счета фиктивных компаний, а также подготовить поддельную расчетную документацию, чтобы на ее основании перечислить деньги в другие страны.Всего через подставных лиц в Грузии было зарегистрировано 13 подобных предприятий через которые была осуществлена вышеуказанная схема.Гражданина Ирана приговорили к 10 годам лишения свободы, и у него конфисковано в пользу государства недвижимое имущество на сумму 4,3 миллиона лари (около 1,4 миллиона долларов), а также два автомобиля, 42 компьютера и суммы, оставшиеся на банковских счетах.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, происшествия, генеральная прокуратура грузии, тбилисский городской суд