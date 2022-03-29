https://sputnik-georgia.ru/20220329/uvid-i-pokazhi-v-tbilisi-proydet-konkurs-cherno-belykh-fotografiy-265593486.html

"Увидь и покажи": в Тбилиси пройдет конкурс черно-белых фотографий

"Увидь и покажи": в Тбилиси пройдет конкурс черно-белых фотографий

В конкурсе могут принять участие студенты любого факультета ТГУ 29.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-29T17:32+0400

2022-03-29T17:32+0400

2022-03-29T18:00+0400

фотография

грузия

новости

общество

тбилисский государственный университет

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ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Студенческое самоуправление факультета социальных и политических наук Тбилисского государственного университета проводит фотоконкурс "Увидь и покажи".Конкурс пройдет в два этапа. На первом этапе студенты, участвующие в конкурсе, должны прислать фотографии, которые будут размещены на странице самоуправления факультета университета, где студенты также смогут следить за ходом конкурса.На втором этапе будут выявлены два победителя - фаворит зрителей в соцсети, а второго выявит приглашенное жюри. Победитель будет объявлен в Тбилисском государственном университете, где студенты должны будут кратко описать свои работы.Победители в обеих категориях будут награждены денежным призом в размере 150 лари (более 40 долларов).Крайний срок сдачи фотографий - 1 апреля. В конкурсе могут принять участие студенты любого факультета ТГУ. Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться по ссылке.

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фотография, грузия, новости, общество, тбилисский государственный университет