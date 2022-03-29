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"Увидь и покажи": в Тбилиси пройдет конкурс черно-белых фотографий
"Увидь и покажи": в Тбилиси пройдет конкурс черно-белых фотографий
В конкурсе могут принять участие студенты любого факультета ТГУ 29.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-29T17:32+0400
2022-03-29T17:32+0400
2022-03-29T18:00+0400
фотография
грузия
новости
общество
тбилисский государственный университет
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ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Студенческое самоуправление факультета социальных и политических наук Тбилисского государственного университета проводит фотоконкурс "Увидь и покажи".Конкурс пройдет в два этапа. На первом этапе студенты, участвующие в конкурсе, должны прислать фотографии, которые будут размещены на странице самоуправления факультета университета, где студенты также смогут следить за ходом конкурса.На втором этапе будут выявлены два победителя - фаворит зрителей в соцсети, а второго выявит приглашенное жюри. Победитель будет объявлен в Тбилисском государственном университете, где студенты должны будут кратко описать свои работы.Победители в обеих категориях будут награждены денежным призом в размере 150 лари (более 40 долларов).Крайний срок сдачи фотографий - 1 апреля. В конкурсе могут принять участие студенты любого факультета ТГУ. Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться по ссылке.
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фотография, грузия, новости, общество, тбилисский государственный университет
"Увидь и покажи": в Тбилиси пройдет конкурс черно-белых фотографий
17:32 29.03.2022 (обновлено: 18:00 29.03.2022)
В конкурсе могут принять участие студенты любого факультета ТГУ
ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Студенческое самоуправление факультета социальных и политических наук Тбилисского государственного университета проводит фотоконкурс "Увидь и покажи".
Тематика конкурса – черно-белое фото. Участники должны представить ранее неизвестные кадры, выражающие важные мысли, которые в то же время будут загадочными и легко восприниматься зрителями.
Конкурс пройдет в два этапа. На первом этапе студенты, участвующие в конкурсе, должны прислать фотографии, которые будут размещены на странице самоуправления факультета университета, где студенты также смогут следить за ходом конкурса.
На втором этапе будут выявлены два победителя - фаворит зрителей в соцсети, а второго выявит приглашенное жюри. Победитель будет объявлен в Тбилисском государственном университете, где студенты должны будут кратко описать свои работы.
Победители в обеих категориях будут награждены денежным призом в размере 150 лари (более 40 долларов).
Крайний срок сдачи фотографий - 1 апреля. В конкурсе могут принять участие студенты любого факультета ТГУ. Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться по ссылке
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