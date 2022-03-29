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В Стамбуле начались переговоры российской и украинской сторон
В Стамбуле начались переговоры российской и украинской сторон
До начала встречи перед делегациями выступил президент Турции Тайип Эрдоган 29.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-29T12:12+0400
2022-03-29T12:12+0400
2022-03-29T13:43+0400
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ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Встреча помощника президента России Владимира Мединского и руководителя фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давида Арахамия началась в Стамбуле, сообщил РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.Переговоры проходят в резиденции турецкого лидера Долмабахче.До начала встречи перед делегациями выступил президент Турции Тайип Эрдоган и пожелал достичь результата. Он сообщил, что должен отправиться с визитом в Узбекистан, но оставляет в Стамбуле министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу "для оказания поддержки в случае необходимости".Кроме того, в зале присутствовал российский предприниматель Роман Абрамович.Первые переговоры делегаций состоялись 28 февраля в Гомельской области Белоруссии. Затем представители России и Украины встречались 3 марта в Беловежской пуще, и 7 марта в Брестской области. В середине марта встречи решили проводить ежедневно в онлайн-режиме.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, политика, мевлют чавушоглу, турция, украина, обострение ситуации вокруг украины 2022, россия
В Стамбуле начались переговоры российской и украинской сторон
12:12 29.03.2022 (обновлено: 13:43 29.03.2022)
До начала встречи перед делегациями выступил президент Турции Тайип Эрдоган
ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik.
Встреча помощника президента России Владимира Мединского и руководителя фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давида Арахамия началась в Стамбуле, сообщил РИА Новости
со ссылкой на дипломатический источник.
Переговоры проходят в резиденции турецкого лидера Долмабахче.
До начала встречи перед делегациями выступил президент Турции Тайип Эрдоган и пожелал достичь результата. Он сообщил, что должен отправиться с визитом в Узбекистан, но оставляет в Стамбуле министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу "для оказания поддержки в случае необходимости".
Кроме того, в зале присутствовал российский предприниматель Роман Абрамович.
Первые переговоры делегаций состоялись 28 февраля в Гомельской области Белоруссии. Затем представители России и Украины встречались 3 марта в Беловежской пуще, и 7 марта в Брестской области. В середине марта встречи решили проводить ежедневно в онлайн-режиме.