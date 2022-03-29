https://sputnik-georgia.ru/20220329/v-tbilisi-vosstanovyat-tennisnye-korty--mer-predstavil-proekt-265583870.html
В Тбилиси восстановят теннисные корты – мэр представил проект
В Тбилиси восстановят теннисные корты – мэр представил проект
На территории обустроят три теннисных корта, 50-метровый фитнес-клуб, кафе и зоны отдыха 29.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-29T13:59+0400
2022-03-29T13:59+0400
2022-03-29T14:10+0400
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ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Теннисные корты на территории бывшего ипподрома в Тбилиси будут восстановлены, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.Речь идет о территории площадью 7 174 квадратных метра на улице Тамарашвили, 13. По словам Каладзе, указанная территория была заброшена при бывших властях. Там планировалось строительство жилых корпусов, однако позже она была возвращена районной администрации.Согласно разработанному проекту, на территории будут обустроены три теннисных корта, два закрытых и один открытый, 50-метровый фитнес-клуб, а также кафе и зоны отдыха."Это очень красивый проект, и он должен вписаться в существующее пространство. Его нынешнее состояние неудовлетворительное, он не выдерживает критики. Однако совсем скоро у нас будет хорошо организованное пространство", – отметил Каладзе.Ранее Каладзе сообщил, что компания "Корты" получит право собственности и вложит пять миллионов лари (порядка 1,6 миллиона долларов) на обустройство кортов, а также возведение спортивных сооружений и соответствующих помещений в течение двух лет после подписания контракта.
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тбилиси, новости, грузия, общество
В Тбилиси восстановят теннисные корты – мэр представил проект
13:59 29.03.2022 (обновлено: 14:10 29.03.2022)
На территории обустроят три теннисных корта, 50-метровый фитнес-клуб, кафе и зоны отдыха
ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Теннисные корты на территории бывшего ипподрома в Тбилиси будут восстановлены, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Речь идет о территории площадью 7 174 квадратных метра на улице Тамарашвили, 13. По словам Каладзе, указанная территория была заброшена при бывших властях. Там планировалось строительство жилых корпусов, однако позже она была возвращена районной администрации.
"Эту территорию вернул муниципалитет, затем мы объявили аукцион с конкретными обязательствами, чтобы компания-победитель обязательно сделала проект кортов с плавательным бассейном. Как мы и обещали населению, корты будут восстановлены, к ним добавятся бассейн, фитнес-зона и зоны отдыха", – сказал мэр на заседании городского правительства во вторник.
Согласно разработанному проекту, на территории будут обустроены три теннисных корта, два закрытых и один открытый, 50-метровый фитнес-клуб, а также кафе и зоны отдыха.
"Это очень красивый проект, и он должен вписаться в существующее пространство. Его нынешнее состояние неудовлетворительное, он не выдерживает критики. Однако совсем скоро у нас будет хорошо организованное пространство", – отметил Каладзе.
Ранее Каладзе сообщил, что компания "Корты" получит право собственности и вложит пять миллионов лари (порядка 1,6 миллиона долларов) на обустройство кортов, а также возведение спортивных сооружений и соответствующих помещений в течение двух лет после подписания контракта.