https://sputnik-georgia.ru/20220330/chast-zhiteley-tbilisi-30-marta-ostanetsya-bez-elektrichestva-265611185.html

Часть жителей Тбилиси 30 марта останется без электричества

Часть жителей Тбилиси 30 марта останется без электричества

Обслуживающая столицу компания "Теласи" распространяет график отключения электроэнергии 30.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-30T12:26+0400

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ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Подача электроэнергии для части жителей Тбилиси в связи с проведением различных работ будет временно ограничена 30 марта, сообщает энергораспределительная компания "Теласи"."Теласи", которая обслуживает столицу, распространяет график отключения электроэнергии.Район СабурталоИз-за неотложных работ подача электроэнергии будет временно ограничена с 10:00 до 18:00 жителям IV микрорайона плато Нуцубидзе, села Дигоми, I микрорайона Диди Дигоми, поселения Чаиспиреби, улицы Царя Мириана, Нуцубидзе, Автандила, Георгия Брцкинвале, Петре Ибери, Вепхисткаосани, Ередви, Тинатин, Вахтанга Челидзе, Асмати, Давари, Рамази, Патман, Нино Абашидзе-Орбелиани и Тариэла.По аналогичной причине ограничения коснутся жителей улицы Автандила с 11:00 до 15:00.Район НадзаладевиВ связи с проведением неотложных работ с 10:00 до 17:00 без электричества останутся жители улиц Цотне Дадиани, Махалдиани, Ноэ Чхиквадзе, Реваза Урдиа, Реваза Микатадзе, Эроси Манджгаладзе, Реваза Инанишвили, Кикнадзе, Месхи, Стуруа, Нико Мари, Цинцадзе, Хевсурети, Сванети и Лечхуми.Район ЧугуретиС 10:00 до 18:00 ограничения коснутся жителей проспекта Давида Агмашенебели, улиц Рома и Михаила Цинамдзгвришвили.Район ИсаниС 10:00 до 18:00 ограничения коснутся жителей поселков Аэродрома и восьмого Легиона, улиц Закария Мхаргрдзели, Семнадцати шиндисских героев, Джавахети, Лизы Накашидзе-Болквадзе, Чачуа и Цулукидзе.Район ДидубеС 11:00 до 16:00 без электричества останутся жители проспекта Церетели.Район СамгориТакже из-за неотложных работ с 10:00 до 18:00 ограничения коснутся жителей, проживающих рядом с метро Варкетили, IV Микрорайона Варкетили, поселка Навтлуги II, улиц Григола Лорткипанидзе и полиции.Кроме того, без электроэнергии с 11:00 до 18:00 останутся жители поселка Диди Лило и Земо Алексеевки.Компания приносит извинения своим абонентам за доставленные неудобства. Электроснабжение будет восстановлено после завершения работ.

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электроэнергия, новости, грузия, общество, теласи