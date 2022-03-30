Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Эпидемия коронавируса - пожилая женщина в маске - Sputnik Грузия, 1920
Шестая волна
Все о коронавирусе в Грузии: самая актуальная информация о количестве выявленных случаев COVID-19, вакцинации и последние новости о борьбе с пандемией
https://sputnik-georgia.ru/20220330/covid-statistika-gruzii-glavnoe-o-koronaviruse-na-30-marta-265609640.html
COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 30 марта
COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 30 марта
В "антитопе" самых опасных в плане ковид-заражения городов и регионов – Тбилиси, Имерети и Самегрело - Земо Сванети 30.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-30T12:08+0400
2022-03-30T12:08+0400
шестая волна
грузия
новости
общество
коронавирус covid-19
здравоохранение в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/17/264701998_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_d6fb3dd41775aac464178bd0c667280b.jpg
ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Грузинские медики из 553 новых случаев коронавируса, выявленных в стране за последние сутки, в Тбилиси зафиксировали 233 факта заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последние сутки сделан 24 461 тест на коронавирус, 22 232 – на антиген, 2 229 – ПЦР-тестов.С начала пандемии в стране зафиксировано 1 647 796 случаев инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 1 021 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 623 453 пациента.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончалиcь 9 пациентов, а с начала пандемии – 16 739.На данный момент в стране 7 578 активных случаев, из них 555 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 140 пациентов тяжелое, 7 023 пациента проходят курс лечения дома.Показатель положительности, по данным на 29 марта, составляет 2,26%, за две недели – 3,65%, за семь дней – 2,89%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/17/264701998_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_628371ccf7df8f039d2f786587720c9c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, общество, коронавирус covid-19, здравоохранение в грузии

COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 30 марта

12:08 30.03.2022
© photo: Sputnik / StringerЭпидемия коронавируса - люди на улице в масках
Эпидемия коронавируса - люди на улице в масках - Sputnik Грузия, 1920, 30.03.2022
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться на
Yandex newsTelegram
В "антитопе" самых опасных в плане ковид-заражения городов и регионов – Тбилиси, Имерети и Самегрело - Земо Сванети
ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Грузинские медики из 553 новых случаев коронавируса, выявленных в стране за последние сутки, в Тбилиси зафиксировали 233 факта заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.
Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:
Имерети – 84
Самегрело - Земо Сванети – 48
Кахети – 46
Шида Картли – 40
Гурия – 26
Аджария – 20
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 19
Квемо Картли – 16
Мцхета-Мтианети – 14
Самцхе-Джавахети – 7.
В стране за последние сутки сделан 24 461 тест на коронавирус, 22 232 – на антиген, 2 229 – ПЦР-тестов.
С начала пандемии в стране зафиксировано 1 647 796 случаев инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 1 021 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 623 453 пациента.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончалиcь 9 пациентов, а с начала пандемии – 16 739.
На данный момент в стране 7 578 активных случаев, из них 555 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 140 пациентов тяжелое, 7 023 пациента проходят курс лечения дома.
Показатель положительности, по данным на 29 марта, составляет 2,26%, за две недели – 3,65%, за семь дней – 2,89%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0