https://sputnik-georgia.ru/20220330/covid-statistika-gruzii-glavnoe-o-koronaviruse-na-30-marta-265609640.html

COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 30 марта

COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 30 марта

В "антитопе" самых опасных в плане ковид-заражения городов и регионов – Тбилиси, Имерети и Самегрело - Земо Сванети 30.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-30T12:08+0400

2022-03-30T12:08+0400

2022-03-30T12:08+0400

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ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Грузинские медики из 553 новых случаев коронавируса, выявленных в стране за последние сутки, в Тбилиси зафиксировали 233 факта заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последние сутки сделан 24 461 тест на коронавирус, 22 232 – на антиген, 2 229 – ПЦР-тестов.С начала пандемии в стране зафиксировано 1 647 796 случаев инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 1 021 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 623 453 пациента.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончалиcь 9 пациентов, а с начала пандемии – 16 739.На данный момент в стране 7 578 активных случаев, из них 555 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 140 пациентов тяжелое, 7 023 пациента проходят курс лечения дома.Показатель положительности, по данным на 29 марта, составляет 2,26%, за две недели – 3,65%, за семь дней – 2,89%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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грузия, новости, общество, коронавирус covid-19, здравоохранение в грузии