https://sputnik-georgia.ru/20220330/fazy-luny-i-lunnyy-kalendar-na-aprel-2022-blagopriyatnye-dni-265627719.html

Фазы луны и лунный календарь на апрель 2022: благоприятные дни

Фазы луны и лунный календарь на апрель 2022: благоприятные дни

Издревле лунный календарь, основанный на смене фаз Луны, помогает людям в планировании и организации жизни 30.03.2022, Sputnik Грузия

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справки

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Многие и в наши дни выбирают благоприятные дни для той или иной деятельности, на основе лунного календаря и по фазам Луны.Из материала Sputnik Грузия вы узнаете, какие дни по фазам Луны и лунному календарю благоприятны в апреле 2022 года для свадьбы, бизнеса, ремонта, стрижки или любой другой деятельности.Благоприятные дни в апрелеБлагоприятные дни, по лунному календарю, для свадьбы и венчания – 6, 10, 11, 16, 17, 22, 27 и 28 апреля. Неблагоприятные: 3, 5, 8, 9, 13, 14, 19 и 26 апреля. Остальные дни в апреле для венчания и свадьбы – нейтральны.Благоприятные дни, по фазам Луны, для бизнеса 2, 4, 6, 10, 13, 14, 21, 22, 25, 28 и 29 апреля. Заниматься бизнес-деятельностью в апреле нежелательно 1, 3, 5, 9, 11, 12, 15, 18, 24 и 27 числа.Для операций с недвижимостью, в частности аренды, обмена, покупки и продажи, благоприятные дни: 4, 8, 10, 14, 17, 21, 22, 25, 26 и 29 апреля. От аренды, обмена, покупки и продажи недвижимости 1, 3, 5, 9, 11, 12, 15, 18, 19, 23, 24 и 27 апреля лучше воздержаться.Благоприятные дни для новых начинаний в апреле: 2, 8, 10, 14, 21, 22, 25, 28 и 29 числа. По лунному календарю, в эти дни можно смело начать реализацию планов – новых дел, новых проектов, новой жизни. Любые начинания 1, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 23, 24, 26 и 27 апреля могут завершиться неудачно.По лунному календарю, благоприятные дни для смены места работы – 2, 10, 11, 14, 17, 21, 22, 25, 28 и 29 апреля. А от радикальных перемен лучше воздержаться 1, 3, 4, 5, 9, 12, 13, 16, 19, 23, 26 и 27 апреля.Благоприятные дни, по фазам Луны, для научной деятельности: 2, 6, 10, 11, 14, 19, 21, 23, 29. Неблагоприятные дни, по лунному календарю, для научной деятельности – 3, 5, 12 и 13 апреля.В апреле благоприятные дни для денежных операций: 2, 4, 6, 10, 13, 14, 17, 21, 22, 25, 28 и 29 числа. А 1, 3, 5, 9, 11, 12, 15 и 18 апреля от проведения любых денежных операций лучше отказаться.Для творчества, по лунному календарю, благоприятные дни: 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 21, 25 и 29 апреля, а неблагоприятные – 3, 5, 12 и 24 числа.Для ремонта, уборки и других домашних дел в апреле наиболее благоприятные дни: 2, 4, 7, 9, 10, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 27 и 29 апреля. От проведения таких работ, по лунному календарю, лучше отказаться 3, 5, 12, 13 и 17 апреля.Для работы в огороде и саду, так и с комнатными растениями благоприятные дни: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 и 28 апреля. Единственный неблагоприятный день, в который не желательно заниматься садово-огородной деятельностью, – 1 апреля.В этот день, по лунному календарю, не стоит поливать и удобрять растения, так как они практически не впитывают влагу и питательные вещества. Единственная садово-огородная работа, благоприятная 1 апреля – удаление лишних частей растения.Для путешествия и поездок, по фазам Луны, самые благоприятные дни: 2, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22 и 28 апреля, а 1, 3, 4, 5, 10, 12, 13, 15, 23, 25, 26 и 27 числа лучше остаться дома.Благоприятные дни, по лунному календарю, для отдыха: 1, 4, 7, 8, 10, 11, 16, 17, 22 и 26 апреля. Отдыхать категорически противопоказано 2, 3, 5, 14, 21, 24, 25, 27 апреля.Лунный календарь апреля предрасполагает к физическим нагрузкам. Физическую активность и нагрузки на организм, по фазам Луны, нужно свести до минимума 1 и 19 апреля. В эти дни благоприятны спокойные прогулки и пассивный отдых.Самый благоприятный день для выяснения отношений и споров – 6 апреля. Выпустить пар в апреле, по лунному календарю, можно также 7, 11, 21, 22, 23, 28 и 29 числа. В остальные дни месяца лунный календарь устраивать "разборки" не советует.Для застолья, по фазам Луны, благоприятные дни: 5, 10, 13, 17, 22, 23 и 25 апреля. Употреблять алкоголь противопоказано 1, 4, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 21, 24, 26, 27 и 29 апреля.Самые благоприятные дни, по лунному календарю, для стрижки, окраски и прически волос – 5, 11, 22 и 28 апреля. Хорошие даты для смены имиджа также 12, 13 и 17 числа. Неблагоприятные: 1, 4, 6, 7, 10, 15, 16, 19, 21, 26, 27 и 29 апреля. Остальные дни в апреле для посещения салона красоты – нейтральны.Материал подготовлен на основе открытых источников

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справки