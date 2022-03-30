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Грузинские миротворцы вернулись на родину из ЦАР
Грузинские миротворцы вернулись на родину из ЦАР
Грузинский военный контингент участвует в Новой военной тренировочной миссии в Центральноафриканской Республике 2017 года 30.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-30T15:06+0400
2022-03-30T15:06+0400
2022-03-30T15:10+0400
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тбилисский международный аэропорт
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ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Взвод Национальной гвардии Сил обороны Грузии, принимавший участие в военно-тренировочной миссии ЕС (EUTM RCA) в Центральноафриканской Республике (ЦАР), благополучно вернулся на родину.По данным Минобороны Грузии, взвод Национальной гвардии во главе с капитаном Александром Багашвили служил на базе Мпоко в столице ЦАР Банги в течение шести месяцев.Девятый ротационный взвод Национальной гвардии уже передал полномочия по выполнению военно-тренировочной миссии под эгидой ЕС.По сообщению Минобороны Грузии, в Тбилисском международном аэропорту личный состав с успешным завершением миссии и мирным возвращением на родину поздравили заместитель командующего Силами обороны Грузии, бригадный генерал Ираклий Чичинадзе и глава Нацгвардии, бригадный генерал Роман Джохадзе.За службу грузинских миротворцев поблагодарили председатель Военного штаба ЕС, вице-адмирал Эрве Блежан, посол Франции в Грузии Диего Колас и атташе по вопросам обороны, подполковник Фредерик Кампос.Грузинский военный контингент участвует в Новой военной тренировочной миссии (EUTM RCA) в Центральноафриканской Республике с 31 января 2017 года. Контингент Сил обороны Грузии присоединился к международной миссии под руководством ЕС – EUFOR RCA – впервые в июне 2014 года в составе ротного подразделения.
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миротворцы, грузия, новости, центральноафриканская республика, тбилисский международный аэропорт, минобороны грузии
Грузинские миротворцы вернулись на родину из ЦАР
15:06 30.03.2022 (обновлено: 15:10 30.03.2022)
Грузинский военный контингент участвует в Новой военной тренировочной миссии в Центральноафриканской Республике 2017 года
ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Взвод Национальной гвардии Сил обороны Грузии, принимавший участие в военно-тренировочной миссии ЕС (EUTM RCA) в Центральноафриканской Республике (ЦАР), благополучно вернулся на родину.
По данным Минобороны Грузии, взвод Национальной гвардии во главе с капитаном Александром Багашвили служил на базе Мпоко в столице ЦАР Банги в течение шести месяцев.
Основной задачей грузинских военных было обеспечение безопасности базы, в том числе моторизованное патрулирование и конвоирование.
Девятый ротационный взвод Национальной гвардии уже передал полномочия по выполнению военно-тренировочной миссии под эгидой ЕС.
По сообщению Минобороны Грузии, в Тбилисском международном аэропорту личный состав с успешным завершением миссии и мирным возвращением на родину поздравили заместитель командующего Силами обороны Грузии, бригадный генерал Ираклий Чичинадзе и глава Нацгвардии, бригадный генерал Роман Джохадзе.
За службу грузинских миротворцев поблагодарили председатель Военного штаба ЕС, вице-адмирал Эрве Блежан, посол Франции в Грузии Диего Колас и атташе по вопросам обороны, подполковник Фредерик Кампос.
Грузинский военный контингент участвует в Новой военной тренировочной миссии (EUTM RCA) в Центральноафриканской Республике с 31 января 2017 года. Контингент Сил обороны Грузии присоединился к международной миссии под руководством ЕС – EUFOR RCA – впервые в июне 2014 года в составе ротного подразделения.