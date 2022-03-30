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Грузинский борец вольного стиля стал чемпионом Европы
Грузинский борец вольного стиля стал чемпионом Европы
Завтра в финальном блоке континентального чемпионата тяжеловес Гено Петриашвили сразится за золотую медаль 30.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-30T07:32+0400
2022-03-30T07:32+0400
2022-03-30T08:22+0400
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ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Грузинский борец Зураб Якобишвили (70 кг) завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по вольной борьбе в Будапеште.В финале в напряженной схватке Якобашвили победил борца из Армении Армана Андреасяна 2:1. Отметим, что Якобашвили выступал в звании действующего чемпиона мира, правда в весовой категории до 65 кг.Сегодня же Бека Буджиашвили (57 кг) завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы, победив в борьбе за третье место Салима Наима (Болгария), Ладо Гамкрелидзе (79 кг) завоевал бронзовую медаль, победив со счетом 9:7 спортсмена из Армении Армана Авагяна и принеся сборной Грузии третью медаль на турнире.Завтра в финальном блоке континентального чемпионата тяжеловес Гено Петриашвили сразится за золотую медаль с турецким борцом Тахой Акгулем, а за бронзу поборется Мириан Майсурадзе (92 кг).
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грузия, новости, спорт, гено петриашвили, чемпионат европы, борьба, зураб якобашвили
Грузинский борец вольного стиля стал чемпионом Европы
07:32 30.03.2022 (обновлено: 08:22 30.03.2022)
Завтра в финальном блоке континентального чемпионата тяжеловес Гено Петриашвили сразится за золотую медаль
ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Грузинский борец Зураб Якобишвили (70 кг) завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по вольной борьбе в Будапеште.
В финале в напряженной схватке Якобашвили победил борца из Армении Армана Андреасяна 2:1. Отметим, что Якобашвили выступал в звании действующего чемпиона мира, правда в весовой категории до 65 кг.
Сегодня же Бека Буджиашвили (57 кг) завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы, победив в борьбе за третье место Салима Наима (Болгария), Ладо Гамкрелидзе (79 кг) завоевал бронзовую медаль, победив со счетом 9:7 спортсмена из Армении Армана Авагяна и принеся сборной Грузии третью медаль на турнире.
Завтра в финальном блоке континентального чемпионата тяжеловес Гено Петриашвили сразится за золотую медаль с турецким борцом Тахой Акгулем, а за бронзу поборется Мириан Майсурадзе (92 кг).