https://sputnik-georgia.ru/20220330/gruzinskiy-borets-volnogo-stilya-stal-chempionom-evropy-265602766.html

Грузинский борец вольного стиля стал чемпионом Европы

Грузинский борец вольного стиля стал чемпионом Европы

Завтра в финальном блоке континентального чемпионата тяжеловес Гено Петриашвили сразится за золотую медаль 30.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-30T07:32+0400

2022-03-30T07:32+0400

2022-03-30T08:22+0400

грузия

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гено петриашвили

чемпионат европы

борьба

зураб якобашвили

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ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Грузинский борец Зураб Якобишвили (70 кг) завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по вольной борьбе в Будапеште.В финале в напряженной схватке Якобашвили победил борца из Армении Армана Андреасяна 2:1. Отметим, что Якобашвили выступал в звании действующего чемпиона мира, правда в весовой категории до 65 кг.Сегодня же Бека Буджиашвили (57 кг) завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы, победив в борьбе за третье место Салима Наима (Болгария), Ладо Гамкрелидзе (79 кг) завоевал бронзовую медаль, победив со счетом 9:7 спортсмена из Армении Армана Авагяна и принеся сборной Грузии третью медаль на турнире.Завтра в финальном блоке континентального чемпионата тяжеловес Гено Петриашвили сразится за золотую медаль с турецким борцом Тахой Акгулем, а за бронзу поборется Мириан Майсурадзе (92 кг).

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грузия, новости, спорт, гено петриашвили, чемпионат европы, борьба, зураб якобашвили