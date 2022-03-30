https://sputnik-georgia.ru/20220330/konflikt-mezhdu-prezidentom-i-gruzinskoy-mechtoy-prodolzhaetsya-v-partii-nazvali-fakty-265626749.html

Конфликт между президентом и "Грузинской мечтой" продолжается: в партии назвали факты

Конфликт между президентом и "Грузинской мечтой" продолжается: в партии назвали факты

Политический скандал по поводу назначения грузинских послов набирает обороты 30.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-30T21:13+0400

2022-03-30T21:13+0400

2022-03-30T21:13+0400

политика

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грузинская мечта

ираклий кобахидзе

саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили распространяет неверную информацию, говоря о назначении послов, заявил председатель партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе журналистам.Накануне администрация президента Грузии сделала заявление, согласно которому в период с 1 января 2021 года по 21 марта 2022 года правительство Грузии представило 12 кандидатов на посты послов и руководителей дипмиссии и все они были назначены. В правительстве назвали этот факт ложью.Кроме того, по его словам, две-три недели назад правительство отправило администрации президента прошение о назначении двух послов и отзыве одного, однако президент отправила письмо с отказом.По мнению Кобахидзе, президент уже понимает, что не в ее компетенции решать вопрос послов, и поэтому распространяет неверную информацию.Он также отметил, что президент прислала аргументированный отказ, что не входит в ее полномочия, так как осуществление внешней политики – прерогатива правительства."Президент вмешивается в сферу внешней политики и обсуждает целесообразность назначения кандидатов на посты послов. Это значит, что президент грубо нарушила Конституцию", - добавил Кобахидзе.Тупиковая ситуацияВопрос компетенции назначения послов привел в Грузии к законодательному тупику. По Конституции, назначение послов - прерогатива президента Грузии. В правящей силе "Грузинская мечта – демократическая Грузия" считают, что президент должна просто символически подписывать назначения, так как определение внешнеполитического курса и отбор кандидатов – компетенция правительства.Представители "Грузинской мечты" хотели обратиться с этим вопросом в Конституционный суд, однако по закону в нем нельзя оспорить действие или бездействие президента, а лишь изданный ею нормативный акт.В связи с этим правящая партия подготовила проект поправок в закон "О Конституционном суде", которые позволят Конституционному суду заняться вопросом и ответить на вопрос, в чью компетенцию входит назначение послов – правительства, которое выбирает кандидатов и представляет президенту, или президента, которая подписывает назначение.Поправки планировалось принять в ускоренном режиме уже на этой неделе, однако правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" на фоне обвинений оппозиции в том, что власти пытаются расправиться с президентом, приняли решение отложить процесс.

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политика, грузия, новости, грузинская мечта, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили