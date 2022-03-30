https://sputnik-georgia.ru/20220330/kto-stali-khedlaynerami-tbilisi-open-air---2022-265621868.html

Кто стали хедлайнерами Tbilisi Open Air - 2022

Кто стали хедлайнерами Tbilisi Open Air - 2022

Фестиваль пройдет на территории Lisi Wonderland, близ столичного озера Лиси 30.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-30T17:16+0400

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2022-03-30T17:16+0400

lisi wonderland

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ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Украинская рок-группа "Океан Ельзи", американский инди-рок-коллектив Cigarettes After Sex, бельгиец Konoba, британская инди-рок-группа аlt-J и белорусы Molchat Doma станут хедлайнерами Tbilisi Open Air 2022, сообщили организаторы.Организаторы фестиваля уже опубликовали лайнап мероприятия. В течение трех дней в столице выступят более 60 артистов - как известные зарубежные исполнители, так и местные.На главной сцене фестиваля вместе с Cigarettes After Sex, Konoba, аlt-J, также выступят грузинские музыканты Bedford Falls, Kordz, 4D Monsters Lobsters. На мероприятии можно будет услышать и представителей зарубежной электронной музыки, среди которых Acid Pauli, Robag Wruhme, Jennifer Cardini и др.Среди грузинских музыкантов, которые также выступят в разные дни фестиваля, можно будет увидеть и услышать Торнике Гагошвили, Levan Japaridze & Killer Band, квинтет Резо Кикнадзе, квартет Папуны Шарикадзе, Bacho Jikidze & band и др.Tbilisi Open Air — самый масштабный музыкальный фестиваль под открытым небом в регионе. Он основан в столице Грузии в 2009 году. В разные годы гостями мероприятия становились группа "Ленинград", Земфира, а также британские коллективы и исполнители Placebo, Morcheeba и Tom Odell.

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lisi wonderland, tbilisi open air 2018, музыка, грузия, новости, культура, культурная жизнь грузии